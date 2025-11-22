Víťaz študentskej podnikateľskej ceny bojuje proti falošným vstupenkám

Na projektoch bolo vidno, že aj študenti idú s dobou. Väčšina z nich sa týkala moderných technológií, softvéru, zbierania dát či využívania umelej inteligencie. Výnimkou nebol ani absolútny víťaz súťaže Jakub Jelínek so startupom UPFAN.
„Je to ticketingová platforma, čo znamená, že sa sústreďujeme na predaj lístkov,“ uviedol pre Pravdu ocenený študent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
„Spájame primárny a sekundárny trh, vďaka čomu dokážeme zaručiť stopercentnú pravosť lístkov aj z druhej ruky a poskytovať unikátnu dátovú analytiku pre organizátorov,“ dodal 22-ročný Bratislavčan.Čítajte viac Vernostné karty, modely hradov či pomoc pri záchvatoch paniky. Aj to sú projekty mladých podnikateľov
Ako vysvetlil, často sa stáva, že ak ľudia nezoženú vstupenky na športové či kultúrne podujatie, kúpia si ich od niekoho, kto ich ponúka napríklad na internete, a potom zistia, že ich podviedol a lístky sú sfalšované.
Stalo sa to i jednému z troch Jelínkových spolupracovníkov, čo bol vlastne podnet na založenie firmy. Tá organizátorom ponúka platformu na bezpečný predaj vstupeniek.
V súčasnosti má asi desať platiacich klientov a mesačne zhruba 15 podujatí. Pôsobí nielen na Slovensku, ale už aj v Česku, vo Veľkej Britániii a v Dubaji. Cieľom je, aby sa do troch rokov etablovala minimálne v piatich krajinách a ponúkala státisíce vstupeniek mesačne.
Z rovnakej fakulty ako Jelínek je i ďalší finalista Maroš Bednár, ktorý predstavil projekt Rise.sk. Najviac hrdý je na softvér GrantAI. Zatiaľ je ešte vo vývoji, ale už teraz dokáže podľa potrieb vyhľadávať grantové výzvy a záujemcom o dotácie pomáhať s vyplňovaním žiadostí.Čítajte viac Ako sa na Slovensku pestuje červené zlato. Pozrite si zábery zo šafranovej farmy
Miroslav Hennel z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prišiel zase s projektom OWASmooth, čo je softvér na zvyšovanie kvality senzorov. Firmám to umožňuje znížiť náklady na prevádzku, ako aj zrýchliť a zjednodušiť výrobný proces.
Sára Klimová z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity (ŽU) získala ocenenie za nápad S Senior Safety. Ide o jednoduché, no silné označenie pre autá starších vodičov, ktoré ostatných upozorňuje, aby jazdili tolerantnejšie.Čítajte viac Ocenili študentské startupy. Absolútny víťaz „vyhladzuje dáta"
Chcela by, aby ho na budúci rok zahrnuli do vyhlášky o cestnej premávke, načo by jej firma mohla začať s predajom značenia a nadviazať spoluprácu s organizáciami.
Študentka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Rebecca Neumannová ako vášnivá športovkyňa navrhla bežeckú aplikáciu RunByBe. Bežcom pomáha zlepšiť techniku, tak aby behali efektívne, zdravo a s potešením.