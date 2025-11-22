Pravda Správy Domáce Víťaz študentskej podnikateľskej ceny bojuje proti falošným vstupenkám

Víťaz študentskej podnikateľskej ceny bojuje proti falošným vstupenkám

Dá sa študovať a popritom podnikať? Ak človek chce, čas si nájde. Príkladom sú finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena 2025, ktorých v piatok ocenili za ich projekty. Podujatie pripravuje nezisková organizácia Junior Chamber International (JCI) - Slovensko a mediálnym partnerom je denník Pravda. Porota vybrala i absolútneho víťaza, ktorý bude krajinu reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Dubline.

22.11.2025 07:00
Študentská podnikateľská cena 2025, Jakub Jelínek Foto: ,
Finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena 2025: Maroš Bednár, Rebecca Neumannová, Jakub Jelínek, Miroslav Hennel a Sára Klimová.
debata

Na projektoch bolo vidno, že aj študenti idú s dobou. Väčšina z nich sa týkala moderných technológií, softvéru, zbierania dát či využívania umelej inteligencie. Výnimkou nebol ani absolútny víťaz súťaže Jakub Jelínek so startupom UPFAN.

Študentská podnikateľská cena 2025 - Jakub Jelínek
Video
Zdroj: TV Pravda

„Je to ticketingová platforma, čo znamená, že sa sústreďujeme na predaj lístkov,“ uviedol pre Pravdu ocenený študent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Spájame primárny a sekundárny trh, vďaka čomu dokážeme zaručiť stopercentnú pravosť lístkov aj z druhej ruky a poskytovať unikátnu dátovú analytiku pre organizátorov,“ dodal 22-ročný Bratislavčan.

Študentská podnikateľská cena 2024 Čítajte viac Vernostné karty, modely hradov či pomoc pri záchvatoch paniky. Aj to sú projekty mladých podnikateľov

Ako vysvetlil, často sa stáva, že ak ľudia nezoženú vstupenky na športové či kultúrne podujatie, kúpia si ich od niekoho, kto ich ponúka napríklad na internete, a potom zistia, že ich podviedol a lístky sú sfalšované.

Stalo sa to i jednému z troch Jelínkových spolupracovníkov, čo bol vlastne podnet na založenie firmy. Tá organizátorom ponúka platformu na bezpečný predaj vstupeniek.

Maroš Bednár z Fakulty informatiky a...
Miroslav Hennel z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ...
+4Absolútny víťaz súťaže Jakub Jelínek z Fakulty...

V súčasnosti má asi desať platiacich klientov a mesačne zhruba 15 podujatí. Pôsobí nielen na Slovensku, ale už aj v Česku, vo Veľkej Britániii a v Dubaji. Cieľom je, aby sa do troch rokov etablovala minimálne v piatich krajinách a ponúkala státisíce vstupeniek mesačne.

Z rovnakej fakulty ako Jelínek je i ďalší finalista Maroš Bednár, ktorý predstavil projekt Rise.sk. Najviac hrdý je na softvér GrantAI. Zatiaľ je ešte vo vývoji, ale už teraz dokáže podľa potrieb vyhľadávať grantové výzvy a záujemcom o dotácie pomáhať s vyplňovaním žiadostí.

Viktor Kulcsár, Miroslav Hronček, šafran Čítajte viac Ako sa na Slovensku pestuje červené zlato. Pozrite si zábery zo šafranovej farmy

Miroslav Hennel z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prišiel zase s projektom OWASmooth, čo je softvér na zvyšovanie kvality senzorov. Firmám to umožňuje znížiť náklady na prevádzku, ako aj zrýchliť a zjednodušiť výrobný proces.

Sára Klimová z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity (ŽU) získala ocenenie za nápad S Senior Safety. Ide o jednoduché, no silné označenie pre autá starších vodičov, ktoré ostatných upozorňuje, aby jazdili tolerantnejšie.

Slovak University Startup Cup 2024 Čítajte viac Ocenili študentské startupy. Absolútny víťaz „vyhladzuje dáta"

Chcela by, aby ho na budúci rok zahrnuli do vyhlášky o cestnej premávke, načo by jej firma mohla začať s predajom značenia a nadviazať spoluprácu s organizáciami.

Študentka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Rebecca Neumannová ako vášnivá športovkyňa navrhla bežeckú aplikáciu RunByBe. Bežcom pomáha zlepšiť techniku, tak aby behali efektívne, zdravo a s potešením.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #firmy #študenti #ocenenie #cena #podnikanie #súťaž #vysoké školy #startup #študentská súťaž #JCI #Študentská podnikateľská cena #Junior Chamber International
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"