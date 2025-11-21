Pravda Správy Domáce FOTO: Nehoda dvoch áut pri Devičanoch si vyžiadala jednu obeť, cesta je uzavretá

FOTO: Nehoda dvoch áut pri Devičanoch si vyžiadala jednu obeť, cesta je uzavretá

Dopravná nehoda dodávky a auta pri obci Devičany v Levickom okrese si vyžiadala jednu obeť. Jedna osoba utrpela vážne zranenia, dvaja ľudia sa zranili ľahko.

21.11.2025 15:12
Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Cesta je momentálne v tomto úseku uzavretá v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. Na miesto vyrazili levickí hasiči. „Z havarovaných vozidiel vyslobodili zranené osoby a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Pri nehode utrpela jedna osoba vážne zranenia a bola prevezená do nemocnice, ďalšie dve osoby sa zranili ľahko. Jedna osoba zraneniam na mieste podľahla,“ napísali hasiči. Na mieste zasahujú aj dobrovoľní hasiči z obce Bátovce.

