Premiér nevidí zatiaľ nič, čo by Lajčáka kompromitovalo. Rozhodne sa do troch dní

Rozhodnutie o tom, či Miroslav Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii s Jeffrey Epsteinom, padne budúcu stredu. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer) s tým, že zatiaľ nevidí nič, čo by bývalého šéfa slovenskej diplomacie kompromitovalo.

21.11.2025 15:30
Zatiaľ som nevidel nič, čo by Lajčáka kompromitovalo, povedal premiér
„Niektoré informácie sa stále preverujú a ak sa preukáže, že Miroslav Lajčák zlyhal, pôjde preč. No zatiaľ som nevidel nič, čo by ho kompromitovalo,“ upozornil premiér.

Lajčák - Epstein: Danko hovorí o ďalších súvislostiach
Zdôraznil, že Lajčákovo pôsobenie na poste poradcu neukončí na základe „bubliny, ktorá sa vytvára“ a príspevkov na sociálnych sieťach. „To mi nedáva dostatok argumentov, aby som ho poslal preč,“ vyhlásil s odkazom na reputáciu, ktorú si Lajčák vyslúžil ako diplomat. Rozhodnutie chce urobiť v stredu po návrate zo samitu EÚ – Afrika. „Ak sa preukáže, že došlo k zlyhaniu, pán Lajčák bude odvolaný,“ zopakoval.

