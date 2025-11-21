Vaľová má po odchode z parlamentu údajne už aj nové miesto. Smeruje za dcérou?

Vaľová ešte včera uviedla, že zostáva členkou Smeru. „V strane Smer pôsobím od jej začiatku a naďalej zostávam a budem pôsobiť počas ďalšieho môjho profesijného života,“ povedala.
Do parlamentu po Vaľovej odchode nastúpi Vladimír Macášek, ktorý je okresným predsedom Smeru v Kysuckom Novom Meste.Čítajte viac Poslankyňa Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu, v Smere zostáva
Podľa denníka Sme, ktorý sa odvoláva na dva od seba nezávislé zdroje, Vaľová smeruje do diplomacie. „K informácii sa zatiaľ nevyjadrilo ministerstvo zahraničných vecí ani Vaľová, ktorá nedvíha telefón ani neodpovedala na esemesky,“ uviedlo smečko.
Podľa denníka ide Vaľová na slovenské veľvyslanectvo v Prahe. Nového veľvyslanca v Prahe, Martina Muránskeho, má pritom Slovensko len od mája tohto roku.
Portál regionzemplin.sk v októbri 2018 informoval, že v lukratívnej časti českej mentropole na ulici Slezská má Vaľovej dcéra byt. „Zaujímavosťou je, že podľa listu vlastníctva má vecné bremeno užívania a bývania – doživotne a bezplatne istá PhDr. Jana Vaľová, bytom Janka Kráľa 420/25, Humenné – primátorka mesta Humenné,“ napísal portál.
Podľa majetkového priznania za rok 2024 Vaľová vlastní v Humennom dva rodinné domy, dvojgaráž, záhrady, iné pozemky a aj dve vozidlá značky Škoda a BMW. Okrem toho v roku 2018 Aktuality informovali o byte v Karlových Varoch, ktorého majiteľkou je Blanka Oravcová a podľa listu vlastníctva má však na byt Vaľová predkupné právo a byt môže užívať. Oravcová v minulosti pracovala aj ako asistentka poslankyne Vaľovej.
Vo štvrtok nebolo bezprostredne známe, prečo Vaľová končí v parlamente. Údajne sú za tým jej zdravotné problémy.
Vaľová sa do parlamentu dostala dovedna šesťkrát. Bývala zootechnička, majiteľka salónu krásy a veštkyňa z kariet pôsobila v parlamente aj ako členka Výboru pre sociálne veci a bývanie.
Vaľová v dvoch volebných obdobiach v rokoch 2010 až 2018 pôsobila ako primátorka Humenného. V komunálnych voľbách v roku 2022 obhájila post poslankyne a získala najviac hlasov spomedzi kandidátov na humenských zákonodarcov, podpory sa jaj dostalo od 1 582 voličov. Vaľová sa po voľbách vrátila aj do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, kde v minulosti takisto pôsobila v rokoch 2005 až 2017.Čítajte viac Smer neodobril konanie voči Vaľovej pre jej živnosť