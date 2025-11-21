Pravda Správy Domáce Problémy so snehom sa nekončia. Meterológovia vydali varovanie na víkend

Problémy so snehom sa nekončia. Meterológovia vydali varovanie na víkend

Sneženie, silný vietor, snehové jazyky a záveje. Piatkom sa dramatické počasie nekončí.

21.11.2025 19:00
debata (2)
Slovensko zasypal sneh - pozrite si, ako sneženie potrápilo vodičov
Video

Výstraha pred výdatným snežením aj poľadovicou platí i počas piatkového večera až do sobotného rána. Týka sa najmä východného a stredného Slovenska. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Na východe platí výstraha druhého stupňa pred snežením.

Počasie na víkend: Zima a sneh
Video

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice – okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Výstrahy platia do soboty 6.00 h.

sneženie,sneh, Kysuce Čítajte viac Slovensko zasypal sneh. Z ciest hlásia veľké problémy, bez elektriny zostali tisíce domácností

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 8.00 h takmer v celom Banskobystrickom, Žilinskom a Košickom kraji a v niektorých okresoch Prešovského a Trenčianskeho kraja.

Sneženie v Košiciach a okolí

V Košickom kraji je snehová nádielka rovnaká. Kým na horskom priechode Dargov nebol krátko popoludní sneh vôbec, na horskom priechode Jahodná mali vodiči aj cestári čo robiť. V centre Košíc sneh takmer vôbec nebol, na vyvýšenom sídlisku Dargovských hrdinov napadlo niekoľko centimetrov.

Fotogaléria
Horský priechod Dargov bol v piatok popoludní...
Horský priechod Dargov bol v piatok popoludní...
+5Horský priechod Jahodná čelil v piatok bohatej...

SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa, a to až do polnoci, niekde aj so soboty do 12.00 h.

Silný vietor s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Poprad, Brezno, ale aj na západe v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Silný vietor na horách sa môže až do soboty 6.00 h vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"