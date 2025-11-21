Karas: Pokus Bruselu spochybňovať Ústavu SR je zásadným omylom. Je v tom politika, nie odbornosť

Vyhlásil to na sociálnej sieti podpredseda KDH Viliam Karas. Zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach sa podľa neho nevzdala ani SR, ani žiadny iný členský štát. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann na sociálnej sieti dodala, že hnutie považuje rozhodnutie EK o infringemente za nesprávny krok.
„Ústava SR nijakým spôsobom nespochybňuje prednosť práva EÚ – v žiadnej oblasti, kde má Únia kompetencie na základe zakladajúcich zmlúv. Zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach sa nevzdala ani Slovenská republika, ani žiadny iný členský štát,“ napísal Karas s tým, že novelizácia ústavy odráža väčšinové postoje občanov SR. „Akékoľvek pokusy spochybňovať Ústavu SR sú preto hrubou chybou,“ doplnil.
Karas poukázal na to, že EÚ má dnes vážne problémy, ako je konkurencieschopnosť, bezpečnosť či energetika, a tomu by sa mala EK venovať. „Nie z politicko-ideologických dôvodov riešiť veci, ktoré jej nikdy neboli zverené. Napriek tomu, že rozhodnutie EK považujeme za nepochopenie a omyl, veríme, že tento proces nakoniec prispeje k vyjasneniu vzťahov a umožní sústrediť sa na skutočné priority,“ skonštatoval podpredseda KDH.Čítajte viac Eurokomisia pre zmenu ústavy koná proti Slovensku, Fico revíziu odmieta. Šimečku reakcia premiéra „desí“
Lexmann upozornila, že KDH je „zásadne“ proti tomu, aby EK využívala proces infringementu ako tlak na členské štáty. „Tak, ako je momentálne hra rozohraná, je na ťahu premiér Fico a naša vláda. Je dôležité, aby jasne deklarovala, že nebude porušovať princípy právneho štátu a viedla s Európskou komisiou priamy, ale aj konštruktívny dialóg,“ skonštatovala.
KDH podľa nej po celý čas ochraňuje zvrchovanosť Slovenska a zasadzuje sa o to, aby EÚ rešpektovala členské štáty v tých oblastiach, ktoré sme na európsku úroveň nikdy nepresunuli. „Napriek tomu, že rozhodnutie Európskej komisie považujeme za nesprávny krok, veríme, že tento proces nakoniec prispeje k vyjasneniu vzťahov a umožní EÚ sústrediť sa na oblasti, kde má kompetencie – hlavne na ekonomiku a bezpečnosť. Lebo len tak dokáže slúžiť pre dobro človeka,“ dodala europoslankyňa.
Eurokomisia v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa EK spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ. Eurokomisii prekáža doplnenie článku 7 Ústavy SR. Pridané ustanovenia podľa nej „umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora“.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii vyhlásil, že k žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania nedôjde a nebude sa meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo. Vládnu novelu ústavy podporovalo aj KDH, hlasovali za ňu takmer všetci poslanci z klubu kresťanských demokratov.