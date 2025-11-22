Vo viacerých okresoch SR treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi

Pre okresy Poprad, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves a Gelnica vydali meteorológovia druhý stupeň výstrahy s platnosťou do obeda. Následne bude pre tieto okresy platiť výstraha prvého stupňa. Tá platí počas celej soboty aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja a v zvyšných okresoch Prešovského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Rožňava. Od obeda sa k nim pridajú aj okresy Košice mesto a Košice okolie.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Meteorológovia tam očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.