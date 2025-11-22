Vláda schválila zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, vznikne nový úrad

„Cieľom je reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany,“ uviedol rezort v predkladacej správe. Podľa neho sa v praxi ukazuje, že práva zamestnávateľa nie sú dostatočne chránené, pretože v právnej úprave nie je zakotvený princíp možnosti preskúmania poskytnutia ochrany zo strany zamestnávateľa, čím dochádza k ohrozeniu základných práv zamestnávateľa.
„Zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto krokom sa odstráni nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa,“ dodalo MV. Rezort takisto upozornil, že návrh zákona má riešiť aj zníženú efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v súčasnosti rozdelenú medzi viaceré štátne orgány. „Táto rozdrobenosť spôsobuje, že osoby, ktoré čelia sekundárnej viktimizácii alebo odvetným opatreniam, nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi, čo môže viesť k ďalším zásahom do ich základných práv,“ dodalo ministerstvo.
Zriadením jednotného Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa podľa predkladateľa vytvorí predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb.
Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
Po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) spresnil, že iniciatíva nového úradu vychádza z toho, „že sú tu komplikované procedúry, ktoré nám neuveriteľne predlžujú postupy, realizované v súvislosti s rôznymi prešľapmi v rokoch 2020 – 2023“. Upozornil, že nehovorí o trestnoprávnych veciach. „Ale aj MV má v rukách mechanizmy, aby sa vysporiadalo s disciplinárnymi prešľapmi, a preto bolo potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu,“ povedal premiér. Dodal, že návrh garantuje, že SR si bude plniť záväzky z plánu obnovy.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dodal, že návrh zriadiť nový úrad vzišiel zo spoločnej iniciatívy jeho rezortu, Úradu vlády SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Šéfa úradu bude voliť Národná rada SR. „Návrh zákona bude predložený na najbližšie rokovanie parlamentu, budeme sa rozprávať o tom, aby bol zaradený na začiatok schôdze,“ dodal minister.
Vláda tiež prijala uznesenie, v ktorom privítala nový mierový plán amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine a považuje ho za dobrý základ na rokovanie o ukončení vojenského konfliktu. „S tým, že súčasťou týchto rokovaní by mala byť prirodzene Ukrajina,“ upozornil Fico. V uznesení vláda skonštatovala, že navrhovaný mierový plán verifikuje všetky doterajšie postoje súčasného slovenského kabinetu. „Pravdepodobne vznikne na pondelkovej koaličnej rade dohoda, že s týmto návrhom pôjdeme aj do parlamentu a podporíme ho,“ dodal premiér.
Opozícia kritizuje rušenie úradu, hovorí o ďalšom oslabovaní a únose právneho štátu
Opozičné strany kritizujú zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradenie novou inštitúciou, ktoré v sobotu schválila vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí. Opozícia hovorí o ďalšom oslabovaní a únose právneho štátu na Slovensku a snahe ovládnuť nezávislú inštitúciu v čase, keď úrad uložil Ministerstvu vnútra (MV) SR viaceré pokuty za nezákonné kroky.
Strana SaS na sobotňajšom brífingu skonštatovala, že ÚOO patrí medzi kľúčové inštitúcie pre boj s korupciou, ktorý chránil aj oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vláda chce podľa strany inštitúciu ovládnuť, a to vrátane jej vedenia.
„Kto sa teraz obráti na úrad s dôverou, že ich bude chrániť? Keď všetky dáta, ktoré o oznamovateľoch má tento úrad, sa poskytnú tejto vládnej koalícii so všetkými citlivými dátami aj o prípadoch, o ktorých mal ešte len rozhodnúť,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že podobný spôsob rušenia inštitúcií už vláda použila pri zmene RTVS na STVR. „Zrušia jednu inštitúciu a nahradia ju inou, takmer rovnakou, do ktorej si dosadia svojich ľudí do vedenia a budú ju plne politicky ovládať a tá nová inštitúcia bude plne slúžiť zámerom súčasnej vlády,“ zhrnul Dostál.
Podľa KDH vláda pokračuje v krokoch oslabujúcich právny štát a znižujúcich bezpečnosť občanov. Pripomína, že ÚOO uložil rezortu vnútra tri pokuty za nezákonné kroky voči takzvaným čurillovcom a opakovane uspel proti jeho rozhodnutiam. „Minister napráva svoje chyby tým, že robí ďalšie. Ruší úrady, ktoré fungovali, míňa peniaze na nové projekty bez logiky a rozkladá mechanizmy, ktoré mali držať v štáte poriadok,“ uviedol predseda strany Milan Majerský.
Súvislosť medzi pokutami ministerstvu vnútra, ktoré ÚOO uložil za nerešpektovanie štatútu chránených oznamovateľov pri postavení policajtov mimo služby, a rušením úradu vidí aj strana Za ľudí. „Vytvorením nového úradu sleduje jediné, jeho personálne a politické ovládnutie. Zašlo to už priďaleko. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné obrátiť sa na príslušné európske inštitúcie, aby zasiahli,“ povedala predsedníčka strany Veronika Remišová.
Zrušenie ÚOO a vytvorenie nového úradu je podľa PS ukážkou pomsty voči inštitúcii a jej vedeniu. „Je to jediný spôsob, akým v súčasnosti vedia odstrániť predsedníčku úradu, ktorej funkčné obdobie by inak skončilo v roku 2028. Zabezpečia si, že budú mať nielen nový úrad, ale že tam dosadia svojho nominanta na sedem rokov, ktorý bude znova neodvolateľný budúcou vládou,“ uviedla poslankyňa NR SR za PS Zuzana Števulová.