Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za Úradu na ochranu oznamovateľov nespĺňa zákonné podmienky

Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ministerstvo vnútra (MV) SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.
Návrh okrem samotného ÚOO kritizuje aj opozícia, vníma ho ako politický zásah do nezávislosti súčasného úradu a ďalšie oslabovanie právneho štátu.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval, že návrh predložia už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok.