ZSSK už neeviduje problémy na trati a doprava sa postupne stabilizuje

„Dnes ráno sme zaznamenali meškania a obmedzenia niektorých spojov. Nepriaznivé počasie a popadané stromy na tratiach viedli k prerušeniu dopravy v úsekoch Margecany – Nálepkovo a Raslavice – Bardejov. Pre nezjazdné cesty sa v tomto regióne nedala zaviesť ani náhradná autobusová doprava,“ uviedol hovorca.
Doplnil, že silný vietor a husté sneženie komplikovali aj prevádzku v košickej stanici, najmä prestavovanie súprav, čo spôsobilo výraznejšie meškania viacerých vlakov na východe Slovenska. „ZSSK situáciu priebežne monitorovala a spolu so správcom infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky sme pracovali na čo najrýchlejšom obnovení dopravy,“ dodal Baček.