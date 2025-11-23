Pozor na sneženie, na cestách sa tvoria záveje. V Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Na svojom webe zjazdnost.sk tiež varuje pred tvorbou snehových jazykov a závejov na úsekoch ciest Telgárt – Besník, Baška – Bukovec a Budimír – Družstevná pri Hornáde.
Stellacentrum oznamuje, že Chmeľovský kopec čiastočne blokujú popadané stromy. „Dopravu tam riadia policajti,“ uvádza. Upozorňuje tiež, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, pripomína aj to, že horské priechody Donovaly, Príslop, Vernár, Dobšiná a Šútovce i úsek Muráň – Červená skala sú uzavreté pre nákladnú dopravu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov na juhozápadnom Slovensku, s platnosťou do 14.00 h. Do nedeľného predpoludnia ešte platí pre stredné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu taktiež výstraha pred snežením.
Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier. V Malej a Veľkej Fatre platí vplyvom posledného sneženia prvý stupeň. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Vplyvom sneženia a vetra rôznych smerov je v Tatrách nový sneh rozložený nepravidelne, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu. Ojedinele je možný výskyt aj menších spontánnych lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Nebezpečnejšie sú podľa neho všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh alebo miesta s hladším povrchom – tráva, prípadne skalné platne.
Počas posledného sneženia pripadlo na horách 15 až 35 centimetrov nového snehu, najmenej je ho na západe a najviac vo východných a centrálnych pohoriach. Počas noci na nedeľu a v nedeľu HZS očakáva, že pripadne ešte päť až desať centimetrov nového snehu.
„Sneženie nad pásmom lesa sprevádzal čerstvý až silný vietor s premenlivým smerom. Pod novým snehom sa od výšky približne 1800 metrov nad morom nachádza starší zmrznutý sneh, najmä na severných svahoch Tatier. V nižších polohách nový sneh padal väčšinou na trávu alebo skalný podklad,“ dodalo SLP.
Lavínové nebezpečenstvo v Malej a Veľkej Fatre je lokálne a je viazané najmä na lokality s väčšou akumuláciou nového snehu – strmé žľaby a muldy. Tu je možné uvoľnenie menších lavín najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Pripadlo tam desať až 25 centimetrov nového snehu.