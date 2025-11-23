Pravda Správy Domáce Vyhlásenia štátneho tajomníka Melichera nie sú podľa ukrajinskej ambasády ničím iným, ako opakovaním ruskej propagandy

Vyhlásenia štátneho tajomníka Melichera nie sú podľa ukrajinskej ambasády ničím iným, ako opakovaním ruskej propagandy

Vyhlásenia štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer) o tom, že Ukrajina by mala byť pod ruským vplyvom, nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou s faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva a partnerstva medzi štátmi. To sa odrazilo aj počas posledného, tretieho kola ukrajinsko-slovenských medzivládnych rokovaní v Košiciach. Vo vyhlásení to skonštatovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.

23.11.2025 10:23
debata (67)
Pomsta z Ukrajiny. Obrancovia nasadili nové domáce strely. Flamingo udiera na Rusko
Video

„Ukrajinská strana si váži pomoc poskytnutú Ukrajine a jej občanom od prvých dní vojny, avšak vyzýva slovenskú stranu, aby bola dôsledná vo svojich vyhláseniach o podpore európskej budúcnosti Ukrajiny, nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti nášho štátu," zdôraznila ambasáda. Doplnila, že iba rešpektovaním vedomého rozhodnutia druhého a nazývaním vecí pravými menami, konkrétne agresora – agresorom a obeť – obeťou, je možné čo najskôr ukončiť túto nezmyselnú vojnu a dosiahnuť spravodlivý, komplexný a trvalý mier.

Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko. Slovensko by potom malo prístup k lacným energiám a získavali by sme tranzitné poplatky, povedal Melicher na pôde televízie Markíza.

Facebook X.com 67 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"