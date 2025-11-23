Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

„Zachytil som vyjadrenie generálneho prokurátora, ktoré znamená, že nenapadá samotný zákon a samotné vytvorenie nového úradu, ale prekáža mu, respektíve nevidí dôvody na skrátené legislatívne konanie,“ uviedol Tomáš s tým, že vytvorenie nového úradu je spoločnou iniciatívou ministrov vnútra a spravodlivosti. „Skrátené legislatívne konanie jednoducho treba vysvetliť,“ apeloval. Zároveň zopakoval, že nový úrad bude naďalej plniť svoju doterajšiu činnosť, bude chrániť. Pravidlá však podľa neho bolo treba nastaviť nanovo. Predpokladá, že v ďalšom legislatívnom procese sa vyjasnia.
Hovoril aj o Úrade podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Nevylúčil, že post podpredsedu tohto úradu by mohol byť „rozpustený“. Ako doplnil, plán obnovy končí koncom budúceho roka a agendu by mohli prevziať iné ministerstvá. V súvislosti s odvolaním Petra Kmeca (Hlas-SD) z postu podpredsedu vlády SR kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa rozhodol odvolať ho, aj keď vedel, že ide podať demisiu. Bolo to podľa neho nekorektné a porušila sa tak koaličná dohoda. „Ak máme mať dôveru voči sebe vzájomne v koalícii a nejaký rešpekt, tak potrebujeme dodržiavať koaličnú dohodu,“ apeloval Tomáš.
Vo veci infringementu Európskej komisie voči Slovensku pre novelu Ústavy SR podotkol, že takýto proces sa viedol doteraz voči SR asi 63-krát. Na otázku, či súhlasí s výrokom štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera o tom, že by Ukrajina mala byť pod ruským vplyvom, reagoval, že nesúhlasí. Vyjadril aj podporu predsedovi Hlasu-SD Šutajovi Eštokovi. Ako dodal, téma, že by sa on sám mohol uchádzať o predsednícku stoličku v Hlase-SD, na stole nie je.