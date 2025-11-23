Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Majerský pritom poukázal na to, že zmeny týkajúce sa zvrchovanosti slovenského práva v kultúrno-etických otázkach sú v súlade so základnými dokumentami Európskej únie. „Podobné úpravy urobili aj iné štáty,“ zdôraznil. Pripomenul, že konanie Komisie nie je vyvolané samotnou úpravou ústavy, ale jej potenciálnym zneužitím v budúcnosti. „Komisia má teda skúmať prípadné budúce zneužitie. Nerozumiem, čo bude skúmať, keď zatiaľ nič porušené nebolo,“ skonštatoval.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar zdôraznil, že Slovensko sa nechystá vnútroštátne právo nadraďovať v iných veciach, ako sú otázky národnej identity. Súhlasí preto s tým, že konanie EK by malo zmysel, ak by došlo k nadradeniu vnútroštátneho práva v oblastiach, v ktorých platí výlučná právomoc EÚ.
V súvislosti s odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) a úvahami o možnom zrušení celého úradu Gašpar vyhlásil, že nič také sa k nemu nedostalo. „Môžem povedať, že sa pracuje na tom, či sa z ekonomického hľadiska dá šetriť zlúčením niektorých samostatne fungujúcich inštitúcií so značným rozpočtom,“ uviedol. Dodal, že v čase silnejúcich apelov na šetrenie štátu by takéto zvažovanie nemalo byť predmetom spochybňovania.
Priznal tiež, že nie je osobne zástancom toho, aby bývalý vicepremiér nahradil poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) na mieste predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. „V Hlase by si to mali premyslieť, do akej miery je vhodný krok dostať pána Ferenčáka na druhú pozíciu s ohľadom na tesnú väčšinu, s ktorou pracujeme,“ argumentoval.
Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k navrhovanému mierovému plánu, ktorý ako podklad pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine ponúkol americký prezident Donald Trump. Zhodli sa, že by malo dôjsť k úpravám predloženej verzie, ktoré budú akceptovateľné pre Ukrajinu, priznali zároveň, že z hľadiska straty územia nebude spravodlivá.