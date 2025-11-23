Vládnuť s Ficom je podľa Druckera náročné, Hlas však vládu nepovalí

„My nie sme ani priatelia ani rodina vo vládnej koalícii," skonštatoval Drucker s tým, že premiér Fico bol pravdepodobne pod tlakom v súvislosti s diskusiou so študentami v Poprade a pri Kmecovi reagoval skratkovito. „Čo je ale vážna vec," zdôraznil minister s tým, že Hlas sa podľa neho už nebude správať iba ako servilný a dobrý partner. Na druhej strane však doplnil, že pokiaľ sa bude plniť programové vyhlásenie vlády, Hlas ju nepovalí. „Ale to neznamená, že budeme ticho, to neznamená, že nebudeme požadovať, aby premiér dával rovnaký meter," povedal Drucker s tým, že premiér je momentálne na ťahu.
Opozičný poslanec Ján Hargaš (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti pripomenul, že strana Hlas mala po rezignácii Kmeca ostré vyjadrenia, že žiada koniec ministra dopravy Jozefa Ráža alebo ministra investícií Samuela Migaľa (obaja za Smer-SD). Ak však Fico neodvolá ani jedného z nich, podľa Hargaša to pre Hlas skončí dosť trápne. „Ja počítam s tým, že Hlas konečne začne robiť to, čo hovorí," uviedol Hargaš v súvislosti s avizovaným odvolávaním Ráža opozíciou. Momentálne je totiž podľa neho Hlas v koalícii „handrou". „No ja si myslím, že to bude veľmi zle vyzerať, keď ani jedne z nich (Ráž, Migaľ, pozn. SITA) neodíde," dodal Hargaš.