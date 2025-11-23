Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska k výzve tímu Združenia za otvorenú justíciu na vzdanie sa funkcie JUDr. Ayše Pružinec Erenovej

"Združenie sudcov Slovenska (ďalej len „ZSS“) s poukazom na medzinárodne uznané štandardy k slobode prejavu sudcu nesúhlasí so Stanoviskom Tímu Združenia za otvorenú justíciu (Tím ZOJ – združenie bez právnej subjektivity) zo dňa 21. novembra 2025 k rozhovoru JUDr. Ayše Pružinec Eren v relácii „Teraz takto“ s Ankou Žitnou a ich výzvou na vzdanie sa funkcie (bližšie nešpecifikovanej).
ZSS má za to, že vyjadrenia podpredsedníčky Súdnej rady SR obsahovo, ako aj vo všetkých súvislostiach, teda i s prihliadnutím na jej stanovisko a hlasovanie v Súdnej rade SR dňa 19.novembra 2025 smerujúce k ochrane sudcu Mgr. Adama Hradského voči verbálnym útokom predstaviteľov politickej moci, neprekročili hranice zdržanlivosti vo vyjadreniach sudcu, či hranice oprávnenej vecnej kritiky právoplatného súdneho rozhodnutia.
ZSS sa stotožňuje s vyhlásením Súdnej rady SR zo dňa 19.novembra 2025 k verbálnym útokom voči JUDr. Simone Stahovcovej a Mgr. Adamovi Hradskému, pretože v daných prípadoch nešlo o vecnú kritiku súdneho rozhodnutia, ale o útoky voči menovaným sudcom, čo aj ZSS považuje za neprípustné v právnom štáte.
ZSS zároveň vyzýva Tím ZOJ, aby identifikovali jeho predstaviteľov, ktorí ako jednotlivci jediní nesú právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenia v mene tohto tímu. Skrývanie sa pod označením Tím ZOJ navodzuje dojem vyhýbania sa zodpovednosti, otvorenosti a odvahy, ku ktorým sa hlásia aj vo svojej Charte. V tejto súvislosti pripomíname, že ak na základe nezverejnenej zmluvy o Združení sú členmi zoskupenia Tím ZOJ sudcovia, sú povinní konať v súlade so Zásadami sudcovskej etiky."