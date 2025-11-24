Sneženie vystriedajú silné dažde. Slovensko zasiahne prudká zmena počasia, hrozia povodne. Ktoré kraje sú najviac ohrozené?

Najskôr sneženie, potom prudké oteplenie
V priebehu pondelka začne na mnohých miestach snežiť. Portál iMeteo.sk upozorňuje, že večer však nepríde ochladzovanie, ale naopak „výrazné oteplenie“. Kým o 12:00 dosiahnu teploty –4 až +1 °C, okolo 22:00 sa budú pohybovať už od –1 do +5 °C a počas noci na utorok sa bude ďalej otepľovať. Najteplejšie bude v utorok napoludnie, keď sa teploty dostanú na +3 až +8 °C.
V dôsledku oteplenia začnú zrážky postupne prechádzať zo snehových na kvapalné a snežiť bude už len na strednom Slovensku.
Sneženie prinesie problémy
Dnešné popoludnie a večer prinesie štvrtú vlnu sneženia. Najvýraznejšie zasiahne Banskobystrický a Košický kraj, pričom čiastočne aj Liptov a Spiš. Do polnoci môže napadnúť až 10 cm snehu a do rána už 15 cm, upozorňuje iMeteo. V Nízkych Tatrách by mohlo pribudnúť až okolo 30 cm čerstvého snehu.
Sneh bude ťažký a mokrý, čo môže spôsobovať komplikácie v doprave a v energetike. Okolo polnoci však začne aj v Banskobystrickom kraji prechádzať do dažďa.
Predpoveď počasia na pondelok 24. novembra
Do našej oblasti prúdi teplejší vzduch. Prevažne zamračené a prehánky dažďa so snehom. Teploty –1 až 4 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty –4 až –7 a najvyššie denné 1 až 4 stupňov C.
Na strednom Slovensku zamračené a dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty –5 až –10 a najvyššie denné –1 až 3 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty –5 až –9 a najvyššie denné –1 až 3 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –9 a najvyššia denná –3 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –10 a najvyššia denná –4 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –12 a najvyššia denná –6 stupňov C.
Výdatné dažde v utorok a stredu
Počas utorka začnú zrážky naberať na intenzite. Najsilnejší dážď sa očakáva na strednom Slovensku, kde môže intenzita dosiahnuť až 5 mm za hodinu. Lejak sa bude presúvať smerom na východ a ústup dažďa sa tam predpokladá až v stredu popoludní.
Do utorkového večera môže spadnúť až 50 mm zrážok. Na východe má do stredajšieho poludnia spadnúť 30 až 60 mm, v oblasti hôr až 70 mm.
Rýchle topenie snehu, hrozia lokálne povodne
V horských oblastiach stredného a východného Slovenska leží 20 až 40 cm snehu, ktorý predstavuje dodatočnú zásobu približne 30 mm vody. Od pondelkového večera do stredy večera sa sneh „na celom území topiť a aj na horách výdatne“.
Do stredajšieho poludnia tak môže Slovensko zasiahnuť kombinácia 40 až 70 mm zrážok so snehom, ktorý sa bude rýchlo roztápať.
V Košickom kraji je snehová nádielka rovnaká. Kým na horskom priechode Dargov nebol krátko popoludní sneh vôbec, na horskom priechode Jahodná mali vodiči aj cestári čo robiť. V centre Košíc sneh takmer vôbec nebol, na vyvýšenom sídlisku Dargovských hrdinov napadlo niekoľko centimetrov.
Portál upozorňuje, že vodné toky začnú vplyvom výrazného oteplenia a topenia snehu stúpať. Na menších tokoch môžu hladiny dosiahnuť úroveň povodňovej aktivity.
Kombinácia ťažkého, topiaceho sa snehu, silného dažďa a oteplenia vytvorí podmienky pre vznik „čľapkanice a stúpajúcich vodných hladín“. Podľa odborníkov nás tak čakajú „nepriaznivé počasie a podmienky“ najmä v polovici týždňa.
Meteorológovia vydali výstrahy
Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica aj dážď. V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku hrozí i vietor na horách. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, pričom vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Väčšina z nich platí až do utorka (25. 11.).
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského. V niektorých okresoch očakávajú lokálny výskyt dažďa s úhrnom až do 50 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.
Výstrahy pred vetrom na horách druhého stupňa platia pre okresy Tvrdošín, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Poprad. V polohách nad 1500 metrov môže vietor prechodne dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo),“ dodal SHMÚ.
Cesty sú zjazdné, na niektorých úsekoch sa tvorí poľadovica
Cesty na Slovensku sú zjazdné, no vodiči by mali byť opatrní na horskom priechode Zbojská, kde sa tvorí poľadovica. Na úseku R3 pri Trstenej je zasa na vozovke miestami dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň upozorňuje na viaceré obmedzenia a uzávery. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. „Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyri až päť centimetrov,“ spresnila SSC.Čítajte viac Sneženie dorazilo skôr. Cestári už zasahovali na Donovaloch aj Čertovici
Uviedla ďalej, že zjazdné sú aj všetky horské priechody (HP). „Povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Dobšiná, Podspády, Štós, Vrchslatina, Súľová, Branisko, Besník, Vernár, Makov, Oravská Lesná, Grajnár, Donovaly, Huty, kde sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky tri centimetre,“ vymenovala.
Vodičov upozorňuje na zľadovatený sneh na ceste II/543 Hniezdne – Lysá nad Dunajcom a na niektorých cestách tretej triedy pri Malom Lipníku, Pustom Poli a Starej Ľubovni. Pre nákladné vozidlá platia uzávery na HP Príslop, Vernár, Dobšiná, na úseku I/67 Dedinky – Ostrá Skala, na HP Šútovce a na úseku I/64 Nitrianske Pravno – Fačkovské sedlo vrátane HP Fačkov. Cesty II/549 Mníšek nad Hnilcom – Úhorná a III/3227 Hrabušická Píla – I/67 sú počas zimy úplne uzavreté.
Snehová nádielka komplikuje dopravu aj v Česku
Zimné počasie spôsobilo problémy nielen na Slovensku, ale aj u našich západných susedov. Väčšinu Česka v noci zasypal čerstvý sneh. Podľa meteorológov najviac napadlo „na severozápade krajiny, aj okolo piatich centimetrov“, zatiaľ čo „na Šumave desať centimetrov“. Hoci v mnohých regiónoch išlo len o 1 – 2 cm, odborníci upozorňujú, že aj takéto množstvo stačí na „komplikácie v doprave, obzvlášť v nížinách.
Meteorológovia, ktorých cituje portál iDnes.cz zároveň varujú pred tvorbou „ľadoviek“, ktoré zhoršujú situáciu na cestách aj železniciach. Sneh sa objavil aj v nižších polohách vrátane Prahy.
Česká polícia hlásila najväčšie komplikácie zo Zlínskeho kraja. Mnohé cesty tam boli „nezjazdné vplyvom ľadu a snehu“. Zásadný problém nastal na hlavnom ťahu na Slovensko, kde diaľnicu I/50 zablokoval uviaznutý kamión neďaleko Bánova.
Závažné problémy pretrvávali tradične aj na diaľnici D1. Podľa údajov Mapy.com trvala cesta z Brna do Prahy… štyri hodiny, čo je približne dvojnásobok bežného času. V opačnom smere vodiči zaznamenali menšíš zdržanie. Podobné odhady priniesla aj aplikácia Waze.