Ďalšia veľká policajná akcia. ÚBOK udrel na kriminálne živly v dvoch krajoch

Policajný zásah vykonáva v rámci akcie Aprum Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s Pohotovostnými policajnými útvarmi z Bratislavy a Žiliny. Zásah prebieha od skorých ranných hodín.
Polícia spresnila, že zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti a procesné zabezpečenie osôb pôsobiacich v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska. „Na viacerých miestach v súčasnosti prebiehajú domové prehliadky, zaisťovanie dôkazov a zadržiavanie podozrivých osôb,“ informovala polícia. Viac informácií poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.Čítajte viac Policajná akcia Dallas: Odčerpávali státisíce litrov slovenskej nafty, v putách skončilo päť cudzincov