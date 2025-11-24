Pravda Správy Domáce Ďalšia veľká policajná akcia. ÚBOK udrel na kriminálne živly v dvoch krajoch

Protizločinecká jednotka vykonáva rozsiahly zásah v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

24.11.2025 10:05
Policajný zásah vykonáva v rámci akcie Aprum Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s Pohotovostnými policajnými útvarmi z Bratislavy a Žiliny. Zásah prebieha od skorých ranných hodín.

Polícia spresnila, že zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti a procesné zabezpečenie osôb pôsobiacich v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska. „Na viacerých miestach v súčasnosti prebiehajú domové prehliadky, zaisťovanie dôkazov a zadržiavanie podozrivých osôb,“ informovala polícia. Viac informácií poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.

Viac na túto tému: #policajná akcia #Polícia Slovenskej republiky #ÚBOK
