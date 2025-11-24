Taraba pomáha oligarchom a ohrozuje stovky miliónov eur, tvrdia progresívci. Minister hovorí o hoaxoch a bludoch

Slovensko na to podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) dopláca. „Minister Taraba je namiesto práce pre ľudí podozrivo aktívny tam, kde ide o záujmy oligarchov. Preto sa obrátime aj na Generálnu prokuratúru SR, vyhlásila Stohlová.
Taraba sa podľa slov Stohlovej namiesto systémových riešení sústredí na pomoc Andrejovi Babišovi. „Predstavil plán, podľa ktorého chce štát vyčistiť Babišove pozemky pod Istrochemom. Zaplatiť to chce aj z envirofondu, ktorý sa snaží urýchlene mocensky ovládnuť. Taraba si ide po bianko šek na dve miliardy eur, aby mohol našimi peniazmi platiť aj záujmy oligarchov,“ zdôraznila poslankyňa. Súčasne pripomenula, že na zdravotné riziká pod Istrochemom upozorňuje už päť rokov. Poslankyňa upozornila, že v hre je aj férovejšie riešenie, ktoré pozná aj Taraba. „Ak by presadil svoj vlastný návrh zákona, Babiš by musel štátu vrátiť sumu, o ktorú sa mu po vyčistení pozemky zhodnotia. Tento týždeň preto zvolávame k Tarabovmu zlyhaniu pri envirozáťažiach mimoriadny výbor a pripravujeme aj podanie na generálnu prokuratúru pre pochybnú privatizáciu, vďaka ktorej tieto pozemky Babiš získal,“ vyhlásila poslankyňa.Čítajte viac Taraba: Tvrdenie, že štát ide čistiť Babišove pozemky, je blud
Poslanec Michal Sabo (PS) upozornil aj na to, že minister ohrozuje aj plnenie míľnikov z plánu obnovy. Vysvetlil, že septembrová novela EIA bola súčasťou míľnika pre šiestu platbu. „Podľa našich informácií je nedostatočná, minister ju musí narýchlo opravovať na decembrovej schôdzi a je otázne, či to vôbec stihne,“ upozornil poslanec. Doplnil, že rezort životného prostredia má v zákone chybu, ktorá podľa Európskej komisie blokuje rozvoj veternej energie. „Dám ruku do ohňa, že nešlo o omyl. Taraba dúfal, že si to Komisia nevšimne. Výsledok? Ohrozených je vyše 450 miliónov eur, a to sú už vážne hospodárske škody,“ zdôraznil Sabo. Minister tak podľa neho teraz musí opravovať chyby prílepkom v zákone o Envirofonde. Zdôraznil však, že prílepky sú protizákonné. „Opravovať vlastné zlyhania na poslednú chvíľu je len dôkaz, že Taraba tlačí jeden legislatívny polotovar za druhým,“ uzavrel Sabo.
Ministerstvo životného prostredia označilo vyjadrenia Stohlovej a Saba za hoaxy a klamstvá. Envirorezort pre SITA uviedol, že dnešný výstup poslancov za PS bol neodborný a chabý, a je podľa MŽP dôkazom toho, že nevedia priniesť žiadne riešenia, okrem zdaňovania ľudí v rámci ETS 2 za cestovanie za prácou a vykurovanie domácností. „Je absolútny blud, že štát ide čistiť Babišov Istrochem. Štát nevie žiadnemu súkromnému podnikateľovi či podniku čistiť žiadne environmentálne záťaže. Štát môže čistiť environmentálne záťaže len tam, kde je právoplatné rozhodnutie, že súkromník nie je povinnou osobou. Inak povedané, kde bolo rozhodnuté v minulosti, že aj keď sa nachádza nejaká environmentálna záťaž na súkromnom pozemku, súkromník to má nejakým spôsobom ošetrené, že nie je pôvodcom tej záťaže,“ vysvetlilo ministerstvo.
Envirorezort je názoru, že pretláčanie veterných parkov zo strany PS je príkladom lobingu zo zahraničia. „Pre vicepremiéra Tomáša Tarabu je kľúčové, aby občania mali právo povedať, či chcú alebo nechcú mať veterné parky vo svojich obciach a katastrálnych územiach. A toto hovorí novela zákona EIA, a práve tá vadí veľa lobistom a investorom zo zahraničia, ktorí chcú na Slovensku inštalovať 35 súkromných parkov,“ uviedlo ministerstvo s tým, že neustúpia od toho, aby sa obce, mestá a občania museli záväzne vyjadriť, či veterné parky chcú, alebo nie.
Ministerstvo životného prostredia súčasne pripomenulo, že PS preukázalo svoju neodbornosť pri manažovaní programu Obnov dom. „Kým PS chcelo odobrať spod rezortu životného prostredia program Obnov dom, lebo je vraj neúspešný a nevie ho manažovať, dnes tento program pod vedením Tarabu zbiera medzinárodného ocenenia, spĺňa prísne nastavené ciele, a čo je najdôležitejšie – doručuje skutočnú pomoc ľuďom naprieč celým Slovenskom,“ zdôraznil envirorezort a spresnil, že z programu zateplili a obnovili viac ako 17 700 rodinných domov. Pod vedením PS by podľa ministerstva tento projekt stroskotal.