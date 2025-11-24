Nedisciplinovaní turisti i predátori. Populácia kamzíka klesla o 15 %

„V slovenskej časti bolo videných 587 jedincov a na poľskej 218 jedincov, z toho 69 novonarodených mláďat. V Národnom parku Nízke Tatry sme zaevidovali 131 jedincov. Dohromady sme teda narátali 936 kamzíkov, čo je celosvetová populácia kamzíka vrchovského tatranského, keďže tento druh sa nevyskytuje nikde inde, len vo Vysokých a Nízkych Tatrách,“ uviedol Babnič.
Za poklesom je podľa neho viacero faktorov. Jednak to môže byť genetická izolovanosť, nedisciplinovanosť turistov, nedodržiavanie návštevného poriadku, či väčší turistický tlak na územia a predátori. Vedúci oddelenia strážnej služby Správy TANAP-u Róbert Javorský dodal, že najpočetnejšie čriedy sú tradične v Belianskych Tatrách, ktoré sú pre verejnosť dlhé roky uzavreté. „V sčítací deň bolo počasie veľmi extrémne, napadol prvý čerstvý sneh a kamzíky sa radi zdržiavajú na slnečných exponovaných miestach. Matky s mladými bolo vidieť málo, viac bolo samcov,“ dodal.
Zatiaľ čo jarné sčítanie sa zameriava najmä na jarný prírastok mláďat, jesenné poskytuje celkový obraz o stave a početnosti kamzičej populácie. Presnejšie čísla dáva ochranárom podľa Javorského skôr jarné sčítanie, kedy je lepšie vidieť najmä nové prírastky. „Jesenné sa realizuje kvôli tomu, že je kamzičia ruja a viac sa zdržiavajú v stádach," vysvetlil.
Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring je podľa ochranárov kľúčový pre ochranu tohto endemického druhu. „Dôležité je, aby návštevníci dodržiavali návštevný poriadok a nevyrušovali kamzíkov. V zime sú to skialpinisti či horolezci, v lete turisti, ktorí sa pohybujú mimo značenej trasy. Sú to pre kamzíkov stresové situácie, keď vojdeme do jeho biotopu, narúšame jeho prirodzený výskyt,“ upozornil Javorský.
Správa TANAP-u aktuálne pripravuje projekt spolu s kolegami z Poľska, kde je hlavným riešiteľom Technická univerzita vo Zvolene. Výsledky majú prispieť k lepšiemu pochopeniu príčin kolísania početnosti kamzíkov a k návrhu účinných opatrení na ich ochranu vrátane cezhraničného programu starostlivosti o oba endemické druhy. Projekt „Chránime spoločné endemity", realizovaný cez program Interreg Poľsko-Slovensko, sa naplno rozbehne v budúcom roku. „Budeme zbierať vzorky, analyzovať DNA a verím, že nám to prinesie odpovede na otázky, na ktoré teraz nepoznáme odpovede. Uvidíme, či ten pokles bude pokračovať aj v ďalších rokoch, alebo ide o dočasné zníženie," uzavrel Babnič.