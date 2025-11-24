Kontrolóri zistili porušenie zákona pri prideľovaní dotácií na ministerstve obrany, rezort závery odmieta

Zákon v kontrolovanom období podľa NKÚ predpokladal, že neúplné žiadosti nemajú byť posudzované. Komisia nemala kompetenciu žiadateľov oslovovať, aby žiadosti doplnili. „To je základné zistenie. Vykázali sme 99 000 eur ako neoprávnené poskytnutie dotácií a porušenie finančnej disciplíny na úrovni ministerstva obrany, pretože toto nebolo v súlade s pravidlami,“ vyhlásil na zasadnutí výboru podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.
Zdôraznil, že sa nedá automaticky tieto peniaze označiť za neúčelne vynaložené. NKÚ neposudzoval samotné žiadosti o dotácie, iba postup rozhodovania o nich. Ako podpredseda priblížil, problém spôsobil rozpor medzi zákonnou úpravou a predpismi ministerstva. Nová legislatíva začala platiť v júli tohto roka.
Kontrolóri zároveň odhalili, že ministerstvo pri niektorých anonymizovaných žiadostiach upravovalo štruktúru textu či členenie v rozpočte. Okrem toho mali členovia komisie rozhodovať o pridelení dotácií raz ročne. Na každom stretnutí pritom v priemere rozhodli o 174 žiadostiach. Doručené im boli až na zasadnutí. „Ak členovia komisie videli žiadosti až v deň zasadnutia, nemali vytvorené podmienky na ich objektívne a spoľahlivé posúdenie,“ zdôraznil predseda úradu Ľubomír Andrassy.
Štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher na rokovaní parlamentného výboru vyhlásil, že ministerstvo sa so závermi kontroly nestotožňuje. Malo viacero pripomienok, no NKÚ prijal len jednu. „Tento nesúhlas bol konkretizovaný na desiatich stranách námietok proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,“ uviedol.
Brannobezpečnostný výbor nakoniec správu NKÚ zobral na vedomie jednomyseľne. Za boli koaliční i opoziční poslanci.