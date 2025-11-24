Pravda Správy Domáce Hromadné prepúšťanie v lesoch. Hlina hovorí až o 500 ohrozených

V štátnom podniku Lesy SR dôjde k hromadnému prepúšťaniu, ktoré sa dotkne od 300 do 500 ľudí. Uviedol to v pondelok opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS). Zdôraznil, že Lesy SR treba chráni, lebo sú podľa jeho slov v obrovskom ohrození.

24.11.2025 14:59
„Lesy Slovenskej republiky sú v obrovskom ohrození, životnom ohrození. Treba sa nám o tom rozprávať. Z tých riešení, okrem tej kritiky, potrebujeme tam ísť na prieskum. Budeme sa snažiť rozprávať aj s kolegami, aby nás tam konečne pustili,“ povedal opozičný poslanec.

Priblížil, že Lesy SR idú ničiť svoj odštepný závod lesnej techniky a to aj tým, že odtiaľ idú prepustiť 70 až 80 ľudí. „Čo je veľmi veľa a všetko sú to v zásade, alebo väčšina z toho sú robotnícke profesie. To znamená, nebude mať kto robiť na tých strojoch,“ skonštatoval Hlina.

Vedúcich pracovníkov štátneho podniku zároveň vyzval, aby nič zásadné nepodpisovali. Apeluje na nich, aby nerobili žiadne zásadné kroky, ktoré by zaväzovali Lesy SR na dlhé obdobie či na veľké dodávky.

