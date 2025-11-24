Hromadné prepúšťanie v lesoch. Hlina hovorí až o 500 ohrozených

„Lesy Slovenskej republiky sú v obrovskom ohrození, životnom ohrození. Treba sa nám o tom rozprávať. Z tých riešení, okrem tej kritiky, potrebujeme tam ísť na prieskum. Budeme sa snažiť rozprávať aj s kolegami, aby nás tam konečne pustili,“ povedal opozičný poslanec.
Priblížil, že Lesy SR idú ničiť svoj odštepný závod lesnej techniky a to aj tým, že odtiaľ idú prepustiť 70 až 80 ľudí. „Čo je veľmi veľa a všetko sú to v zásade, alebo väčšina z toho sú robotnícke profesie. To znamená, nebude mať kto robiť na tých strojoch,“ skonštatoval Hlina.
Vedúcich pracovníkov štátneho podniku zároveň vyzval, aby nič zásadné nepodpisovali. Apeluje na nich, aby nerobili žiadne zásadné kroky, ktoré by zaväzovali Lesy SR na dlhé obdobie či na veľké dodávky.Čítajte viac Áno, stopli sme drevo pre slovenské píly, ale len na týždeň a zarobili na tom, argumentujú štátne Lesy