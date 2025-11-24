Pravda Správy Domáce Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi OECD

Prezident SR Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasovi Cormannovi. Ocenil ho Radom Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadny prínos k posilňovaniu postavenia Slovenska v medzinárodnom priestore. Pellegrini mu vyznamenanie odovzdal v pondelok v Prezidentskom paláci v Bratislave.

24.11.2025 15:13
Prezident SR Peter Pellegrini (vpravo) udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi OECD Mathiasovi Cormannovi (vľavo) v Prezidentskom paláci 24. novembra 2025 v Bratislave.
„Toto štátne vyznamenanie je znakom našej vďaky za vaše priateľstvo, za váš záväzok a zároveň je poďakovaním za nezmazateľnú stopu, ktorú ste zanechali v našej krajine. Je to hlboké vyjadrenie rešpektu voči vášmu neúnavnému úsiliu a budovaniu lepšieho sveta založeného na dialógu medzi národmi,“ povedal Pellegrini.

Vyzdvihol taktiež Cormannovu obhajobu hodnôt, na ktorých stojí slovenská ekonomika. Slovensko je podľa prezidenta jednou z najotvorenejších ekonomík v Európskej únii. „Preto je pre nás životne dôležité chrániť medzinárodnú spoluprácu, otvorené trhy a férový globálny obchod,“ podotkol s tým, že generálny tajomník OECD je ich neúnavným obhajcom. Zároveň poukázal na jeho schopnosť vytvárať mosty medzi členskými krajinami OECD a hľadať spoločnú reč aj v zložitých témach.

Pellegrini v príhovore poďakoval Cormannovi za jeho líderstvo, vďaka ktorému sa Slovensku podarilo využiť najlepšie globálne praktiky a inovatívne riešenia. To krajine podľa prezidenta pomohlo v navigácii pri komplexných ekonomických výzvach a využívaní nových príležitostí.

Hlava štátu pripomenula, že počas štvrťstoročia členstva v OECD prešlo Slovensko zásadným vývojom. Slovensko podľa Pellegriniho nie je iba príjemcom zmien, ale aktívnym tvorcom globálneho diania. „Dôkazom je aj to, že práve tu, v Bratislave, diskutujeme o budúcnosti umelej inteligencie,“ poznamenal.

Cormann sa podľa Pellegriniho stal skutočným priateľom Slovenska a toto priateľstvo preukázal cennými radami v súlade s princípmi politiky OECD.

Štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža udeľuje prezident SR cudzincom, ktorí významne prispeli k rozvoju Slovenska a k šíreniu jeho dobrého mena vo svete. Jeho symbol, biely dvojkríž, vychádza zo slovenského štátneho znaku a predstavuje slovenskú štátnosť. Rad má dva druhy – občiansky a vojenský. Každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.

