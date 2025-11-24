Opozícia podáva návrh na odvolanie Ráža, na podporu vyzýva aj Hlas

„Hlavným dôvodom sú opakované železničné nešťastia, za ktoré očividne cítil politickú zodpovednosť aj minister dopravy Jozef Ráž, ktorý sám ponúkol demisiu predsedovi vlády. Ako však viete, predseda vlády túto ponuku neprijal. Náš postoj je, že demisia sa neponúka, demisia sa podáva a ak si pán minister Ráž myslel, že touto ponukou je to vybavené, tak je na veľkom omyle,“ konštatoval opozičný poslanec Gábor Grendel.
Zlyhania a havárie vlakov vidí slovenská verejnosť na týždennej báze, pričom vláda na zlepšenie nerobí nič a iba sa vyhovára, vyhlásil predseda klubu Michal Šipoš. „Peniaze namiesto toho, aby išli do bezpečnostných systémov na železniciach, aby sa kupovali transparentne nové vozne, aby sa budovala infraštruktúra, aby sa rekonštruovali železničné stanice, idú všade inde, len nie tam, kde majú ísť. A toto vnímame ako veľký problém, ku ktorému sa Jozef Ráž prihlásil a nerobí robotu tak, ako by mal,“ zhodnotil.Čítajte aj Rušňovodičov bude snímať kamera, dostanú i karty. Ráž oznámil zmeny po zrážke vlakov
Opoziční poslanci sú presvedčení, že tento návrh má šancu na úspech, keďže za odvolanie Ráža sa vyslovili aj predstavitelia koaličnej strany Hlas. „Hlas má jedinečnú šancu ukázať, že nie sú len nepodarené dieťa Smeru, že vedia robiť aj vlastnú politiku, vedia formulovať aj vlastné stanoviská, dokonca vedia plniť aj sľuby. Takže nech sa páči, tu je návrh na odvolanie ministra Ráža a očakávame, že strana Hlas sa pridá k nášmu návrhu na odvolanie a minister bude odvolaný,“ doplnila poslankyňa Veronika Remišová.