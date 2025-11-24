Huliak verí v prelomenie veta prezidenta a ide „pracovať na pánoch z SNS“: Žetónov mám dosť

Huliak chce ešte rokovať s SNS, poslanci za Hlas podľa neho opakovane podporia zákon. „Povedali, že s tým nemajú problém. Raz zahlasovali, zahlasujú znova, a už mi ostáva pracovať len na pánoch z SNS,“ povedal Huliak. Myslí si, že má dosť „žetónov“ na to, aby presvedčil SNS o podpore novely. Veto treba podľa neho prelomiť. „Stovky miliónov do rozpočtu štátu, ktoré sa nedotknú, podotýkam, občanov a ešte v závislosti od toho, že dostať hazard pod kontrolu, tak toto by malo byť v zmysle záujmu všetkých,“ dodal.
„Dôvody, pre ktoré sme nehlasovali, sa nezmenili, čiže mienime nepodporiť prelomenie prezidentského veta, na tom sa nič nemení,“ povedal novinárom Michelko.
Huliak má zároveň výhrady k novele zákona o Environmentálnom fonde SR, avizuje pozmeňujúci návrh. Hrozí podľa neho, že „jeden človek“ bude rozhodovať o dvoch miliardách eur a netransparentným spôsobom „si odklepne nekontrolovanú výšku na fungovanie fondu“. Fond podľa neho nemôže ovládať ministerstvo. „Fond je preto fondom, aby ho ovládali tí ľudia, ktorí sa doň skladajú finančnými prostriedkami,“ dodal s tým, že musí prejsť pozmeňujúci návrh, aby jeho poslanci v Národnej rady (NR) SR novelu podporili. Michelko reagoval, že Huliak nekonkretizoval obsah pozmeňujúceho návrhu. „Určite sa k tomu vyjadrí minister životného prostredia,“ dodal poslanec za SNS. Parlament má novelu zákona o Envirofonde preberať v skrátenom legislatívnom konaní.Čítajte viac Kam sa vydá Slovensko s hazardom? Fínsko ho zakazuje, Holandsko liberalizuje. U Maďarov víťazia nelegálne kasína
Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer) po rokovaní koaličnej rady povedal, že v koalícii treba diskutovať. „Politika je vždy o umení konsenzu a o tom, aby tie hrany, ktoré ten zákon má, sa postupne odbrúsili, takže tu určite nie je možné vylúčiť, že nakoniec bude nejaká všeobecná podpora,“ povedal novinárom o vetovanej novele o hazarde.
Novela zákona o hazardných hrách mala okrem iného umožniť národnej lotériovej spoločnosti Tipos, ktorá spadá pod rezort cestovného ruchu a športu, prevziať končiace licencie od prevádzkovateľov kasín a za určitých podmienok ich ďalej prevádzkovať. V NR SR ju podporilo 71 poslancov, na prelomenie prezidentského veta je potrebných minimálne 76 hlasov. Prezident vrátil novelu parlamentu, považuje ju za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci.Čítajte viac Huliak ho nazval nenažratým zväzom. SFZ reaguje na obvinenia ministra z deficitu 8 miliónov eur