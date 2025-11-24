Gašpar: Hlas koaličnú zmluvu neporuší a nebude s opozíciou hlasovať za odvolanie ministra

„Výsledkom dnešnej koaličnej rady je, že Hlas nebude narúšať koaličnú zmluvu tým, že by hlasoval prípadne s opozíciou za odvolanie ministra. To tam bolo povedané,“ povedal Gašpar. Aj šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko potvrdil, že na koaličnej rade neodznela „vyhrážka“, že by chcel Hlas-SD odvolávať koaličného ministra. „Čiže je to krajne nepravdepodobné,“ povedal.Čítajte viac Opozícia podáva návrh na odvolanie Ráža, na podporu vyzýva aj Hlas
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa neobáva, že by mohol Hlas zahlasovať za odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Považuje ho za jedného z najdynamickejších a najlepších ministrov vlády. „Bolo by určite aj zo strany Hlasu pre nich politicky nie úplne ideálne, aby odvolávali jedného z najúspešnejších ministrov,“ skonštatoval. Návrh na odvolanie Ráža podala v pondelok opozícia. Mimoriadna schôdza by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.Čítajte viac Ak skončil Kmec, musí skončiť aj minister Šaško, zhodli sa liberáli a progresívci
„Všetci zúčastnení členovia koaličnej rady sa zhodli na tom, že prioritou v rokovaní 43. schôdze parlamentu budú návrhy zákonov predložené v skrátenom legislatívnom konaní, či už tie, ktoré sú už aktuálne zaradené v návrhu programu tejto schôdze, a rovnako aj tie, ktoré môžu byť doručené do parlamentu ešte počas priebehu schôdze,“ oznámil na sociálnej sieti predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). „Takéto návrhy zákonov budú v programe schôdze predradené, a tým pádom prerokované aj prednostne, v zmysle dohody z dnešnej koaličnej rady,“ doplnil Raši. Podľa Michelka by mali poslanci hneď v úvode schôdze rokovať o návrhu na pretransformovanie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Vláda návrh odobrila cez víkend, parlament by ho mal prebrať v skrátenom konaní.
Podľa Michelka je možné, že budú aj nočné rokovania. Na programe schôdze je aj viacero opozičných návrhov na odvolanie ministrov, ktoré sa opakovane presúvali. Podľa Michelka sa budú pravdepodobne prerokúvať v tzv. spoločnej rozprave. „Samozrejme je už vôľa ísť do toho,“ povedal.Čítajte viac Huliak verí v prelomenie veta prezidenta a ide „pracovať na pánoch z SNS“: Žetónov mám dosť
Koaličná rada prebiehala podľa ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) bez problémov. Chýbali na nej lídri koaličných strán. Podľa Michelka tam boli najmä zástupcovia vedenia jednotlivých klubov. Šéf SNS Andrej Danko poslal na koaličnú radu Michelka. „Je príprava schôdze a v podstate ide o koordináciu legislatívnych návrhov, čiže ja som tam tieto veci zastupoval,“ skonštatoval Michelko. Koalícia chce podľa jeho slov ukončiť schôdzu podľa plánu do 12. decembra.
Na koaličnej rade sa nehovorilo o tom, kedy by mohla vláda požiadať dôveru parlamentu v súvislosti s dlhovou brzdou. Podľa Kaliňáka je to predčasná otázka. Dodal, že ak treba urobiť takýto formálny krok, „tak sa asi v nejakej chvíli urobí“.