Poľadovica, snehové záveje, vietor a dážď. Počasie opäť komplikuje dopravu, niektoré úseky sú ťažko prejazdné

Výstrahy pred poľadovicou platia až do utorka (25. 11.) rána vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Snehové jazyky a záveje sa môžu do polnoci tvoriť v celom Prešovskom kraji i v okresoch Námestovo a Tvrdošín. V Prešovskom kraji s nimi treba počítať až do utorka rána.Čítajte viac Sneženie vystriedajú silné dažde. Slovensko zasiahne prudká zmena počasia, hrozia povodne. Ktoré kraje sú najviac ohrozené?
Na viacerých miestach hrozí od pondelka večera dážď. V oblastiach, pre ktoré je vydaná druhostupňová výstraha, môže napadnúť 80 milimetrov zrážok. Prvý stupeň výstrahy platí vo väčšine Banskobystrického kraja a takisto v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Poprad, Levice a Prievidza. Výstrahy platia predbežne aj počas celého utorka.
Platia aj výstrahy pred vetrom a vetrom na horách. Prvostupňová výstraha pred vetrom je vydaná do 21.00 h vo väčšine Trnavského kraja a v okresoch Nitra a Levice. S vetrom na horách treba počítať až do utorka doobedia. Druhý stupeň výstrah platí v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina.
SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Druhý stupeň platí v okrese Zlaté Moravce. Prvostupňová výstraha je vydaná v okresoch Banská Bystrica a Brezno.
Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku
Počasie aktuálne komplikuje prejazd cez horský priechod Soroška. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby na ceste I/16 v úseku Jablonov nad Turňou – Lipovník jazdili mimoriadne opatrne a rešpektovali pokyny policajtov.
„V úseku je husté sneženie a na vozovke je súvislá vrstva snehu. Nákladné vozidlá majú problém s prejazdom a dochádza k ich šmýkaniu v stúpaní na Sorošku,“ uvádza s tým, že Slovenská správa ciest bola vyrozumená a na miesto boli vyslané dve vozidlá na údržbu.
V Košickom kraji je snehová nádielka rovnaká. Kým na horskom priechode Dargov nebol krátko popoludní sneh vôbec, na horskom priechode Jahodná mali vodiči aj cestári čo robiť. V centre Košíc sneh takmer vôbec nebol, na vyvýšenom sídlisku Dargovských hrdinov napadlo niekoľko centimetrov.