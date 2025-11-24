Anketa: Ktoré problémy Slovensko trápia najviac?

Osobnosti, ktoré sa vyjadrili do našej ankety, hovoria v ankete aj toto:
- „Chýba nám aj silná, spoločná idea Slovenska ako moderného a sebavedomého štátu. Stále fungujeme skôr ako kmeňové spoločenstvo.”*
- „Príliš často nevieme rozlíšiť čisté divadlo, pseudotémy, geopolitiku a historické krivdy, kultúrne vojny a nálepky od toho, čo je stále podstatou politiky: opravovať štát, aby sa v ňom ľuďom žilo lepšie, ľahšie.”
- „Aktuálny problém vidím v tzv. veľkej novele Trestného zákona. … Nejde totiž len o odbornú tému, ale ide o podstatu fungovania právneho štátu, ochranu bezpečnosti občanov, stabilitu verejných inštitúcií a dôveru v spravodlivosť.”
- „V takto nastavenom prostredí sa citlivé a zásadné témy, ako sú základné práva menšín, inklúzia marginalizovaných skupín či udržateľné hospodárstvo, nedajú riešiť adekvátne.”
- „Treba zjednodušiť daňový systém, zvýšiť predvídateľnosť legislatívy a riešiť investičný dlh v doprave. Sociálny systém musí byť adresný a dlhodobo udržateľný.”
Z odpovedí osobností sa ukazuje, že Slovensko má viacero vážnych problémov, ktorým by sme sa mali venovať. Medzi nimi: školstvo a odliv mozgov, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, chýbajúca spoločná vízia, slabá komunikácia, polarizácia a neschopnosť viesť dialóg, decentralizácia a slabé posilnenie regiónov, právny štát a kvalita legislatívneho procesu, či zlá správa vecí verejných.
Práve tieto oblasti môžu byť silnými kandidátmi na tému, o ktorej bude diskutovať celé Slovensko v rámci Fóra Slovensko 2026.
Ktoré problémy Slovenska vás najviac trápia a myslíte si, že by sme o nich mali hovoriť spoločne – ako spoločnosť? S touto otázkou sme oslovili viacero osobností.
Anketa je súčasťou projektu Fórum Slovensko, prvého nezávislého občianskeho fóra na Slovensku, ktoré spája živé diskusie 50 občanov so zúčastnenými digitálnymi diskusiami DEMDIS pre celú verejnosť.
Zapojiť sa môžete aj vy – hlasujte na konci článku pod odpoveďami.
Rastislav Machunka
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR)
Slovensko dlhodobo odkladá riešenie kľúčových systémových problémov, ktoré určujú jeho budúci rozvoj. Zamestnávatelia najlepšie rozumejú potrebám trhu práce, inováciám a investíciám, preto ich účasť nemôže byť len doplnková. Je potrebné aby tento dokument bol nielen kvalitne pripravený po odbornej stránke, ale aby bol realizovateľný aj v praxi. Preto je vzájomná kooperácia všetkých kľúčových aktérov nevyhnutná.
Je potrebné zásadne pristúpiť k reformám naprieč hospodárstvom: upraviť Green Deal tak, aby neohrozoval konkurencieschopnosť priemyslu, stabilizovať a zreformovať sektor zdravotníctva, modernizovať vzdelávanie a systematicky ho prepojiť s trhom práce. Rovnako treba zjednodušiť daňový systém, zvýšiť predvídateľnosť legislatívy a riešiť investičný dlh v doprave. Sociálny systém musí byť adresný a dlhodobo udržateľný. K vyššie spomenutým výzvam prirodzene patrí aj pevná orientácia v rámci EÚ a NATO.
Ábel Ravasz
Poradca ministra školstva
Myslím si, že žijeme v časoch, keď sa hodnota spoločenskej solidarity nedoceňuje dostatočne. Na hrubú, bezcitnú efektívnosť spoločenských procesov sa tlačí z dvoch strán: technokratizmu a populizmu. Ako keby sa schopnosť na chvíľu sa zastaviť, porozumieť rôznym pohľadom, skúsenostiam a záujmom a pokúsiť sa o ich zladenie či mediáciu, začala považovať za slabosť – nie za rozvážnosť. Rozmanitosť sa pritom čoraz častejšie vykresľuje ako slabosť či dokonca ako hrozba.
Naša verejná komunikácia sa zrýchľuje, vulgarizuje a zjednodušuje. Na formulovanie postojov – aj pri zložitých témach – máme spravidla sekundy, nie dni. Obávam sa, že to nie je len slovenský fenomén, ale globálny trend. V takto nastavenom prostredí sa citlivé a zásadné témy, ako sú základné práva menšín, inklúzia marginalizovaných skupín či udržateľné hospodárstvo, nedajú riešiť adekvátne. Rútime sa dopredu a v hluku zjednodušených, emotívnych stanovísk zanikajú hlasy, ktoré ponúkajú premyslené a sofistikované riešenia.
Juraj Droba
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Za dva najväčšie problémy Slovenska považujem školstvo a zdravotníctvo. Tento stav však nevznikol zo dňa na deň ani ako dôsledok práce súčasných ministrov. Pravda je taká, že obidva rezorty boli dlhé tri desaťročia zanedbávané.
Najviditeľnejšie dôsledky cítime v školstve. Kvalita vzdelávacieho systému totiž ovplyvňuje odliv mozgov – odchod našich najšikovnejších a najtalentovanejších mladých ľudí do zahraničia. Ako malá krajina si to nemôžeme dovoliť. Úlohou politikov je preto vytvoriť na Slovensku také podmienky, aby sa mladí ľudia, ktorí študujú na špičkových zahraničných univerzitách, chceli a dokázali vrátiť. Aby mali dostatok motivácie priniesť späť nielen seba, ale aj to, čo vďaka možnostiam od svojej krajiny získali.
Rovnako vážne však vnímam aj situáciu v zdravotníctve, ktoré sa v mnohom prelína so sociálnou oblasťou. Bratislavský kraj je najrýchlejšie starnúcim regiónom na Slovensku, a dopyt po zdravotných a sociálnych službách bude naďalej rásť. Aj preto sme spustili rozsiahly proces deinštitucionalizácie a zároveň rozširujeme kapacity zdravotníckych centier a otvárame aj prvé, menšie, no o to dôležitejšie komunitné zariadenia zamerané výhradne na ľudí s autizmom. Nejde len o deti, ale aj o dospelých, na ktorých sa dlhé roky zabúdalo a po dosiahnutí plnoletosti často ostávali „vo vzduchoprázdne“. Som presvedčený, že práve tieto prvé lastovičky sú začiatkom systémovej zmeny, ktorú Slovensko potrebuje.
Jozef Viskupič
Predseda Trnavského samosprávneho kraja
Z pohľadu samosprávnych krajov, je zrejmé, že na Slovensku stále máme nízku mieru decentralizácie riadenia štátu. Samosprávy nemajú dostatočnú finančnú a organizačnú autonómiu napriek tomu, že hospodária zodpovedne a poznajú potreby ľudí. V praxi je to jedna z hlavných bŕzd rozvoja regiónov a zvyšovania životnej úrovne obyvateľov.
Medzi kľúčové výzvy tak patrí dokončenie reformy verejnej správy, a tiež zadefinovanie regionálnej politiky na najbližšie viacročné obdobie. To sú také veľké témy, že o nich musíme hovoriť všetci spoločne a nezaobídeme sa bez záväzku všetkých relevantných politických strán podporovať toto strategické úsilie.
Vo výsledku majú zmeny viesť napríklad k zníženiu priemerného veku všeobecných lekárov z aktuálnych 63 rokov, prilákaniu stoviek stredoškolských učiteľov a návratu talentov, či k rekonštrukcii 2.000 mostov na regionálnych cestách, ktoré sa onedlho dostanú na hranicu svojej životnosti.
Erika Jurinová
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Za jeden z najväčších problémov Slovenska považujem našu neschopnosť navzájom sa počúvať, viesť vecnú diskusiu a kriticky premýšľať. Často riešime osobné ega, pocity moci či krátkodobé politické záujmy namiesto toho, aby sme sa dokázali pozrieť na veci z nadhľadu a spoločne hľadali dlhodobé riešenia.
Chýba nám aj silná, spoločná idea Slovenska ako moderného a sebavedomého štátu. Stále fungujeme skôr ako kmeňové spoločenstvo, v ktorom je na prvom mieste moja rodina, moja obec či môj región – a až potom širší celok. V globalizovanom svete však bez jasných celospoločenských priorít nedokážeme ponúknuť udržateľné riešenia pre budúcnosť.
Veľmi jasne sa to ukazuje aj v oblastiach, ktoré sa dotýkajú každého z nás – v zdravotníctve a v starostlivosti o seniorov. Nemáme dlhodobý plán, ako zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť, stabilnú sieť nemocníc, ani systém podpory pre starnúcu populáciu. Reagujeme skôr krízovo, nie strategicky, a to sa už dnes prejavuje v narastajúcom tlaku na rodiny aj samosprávy.
Na úrovni kraja pracujeme s dlhodobými stratégiami a snažíme sa ich napĺňať. Problém však je, že tieto snahy často nenadväzujú na stabilné celoštátne politiky, ktoré by vytvárali jednotný rámec pre rozvoj krajiny.
Práve o tomto by sme mali viesť spoločenskú diskusiu – o potrebe spolupracovať, mať víziu a tvoriť riešenia presahujúce jedno volebné obdobie. Len tak môže Slovensko napredovať ako celok.
Robert Žanony
Vedecký spolupracovník Friedrich Ebert Stiftung v SR
V roku 2025 si môžeme naprieč politickými klanmi priznať, že sme krajinu za 36 rokov po prevrate nepripravili na náročné časy. Okno príležitostí 90-tych a nultých rokov je preč, západ má problémy sám so sebou, naše úlohy za nás nikto neurobí. Slovensko dnes funguje pod svoje možnosti, je 30 rokov rozkrádané a keď to hrubo zovšeobecníme, zle manažované. Vina je aj na nás. Príliš často nevieme rozlíšiť čisté divadlo, pseudotémy, geopolitiku a historické krivdy, kultúrne vojny a nálepky od toho, čo je stále podstatou politiky: opravovať štát, aby sa v ňom ľuďom žilo lepšie, ľahšie. Nemocnice, ambulancie, školy, cesty, železnice, príroda, mladé rodiny, dôchodcovia, menšiny, sociálny dialóg, udržateľné pracovné miesta, investujúca krajina a rastúca ekonomika. Roboty „ako na kostole“, ale my sme od rána do večera profesionálnymi rozdeľovačmi a animátormi zabávaní všetkým možným, len nie podstatou ich práce. Rozlíšiť politické divadlo od podstaty, „šum od signálu“ je tým, o čo by sme sa mali spoločne usilovať.
Jozef Čentéš
Profesor trestného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Aktuálny problém vidím v tzv. veľkej novele Trestného zákona (a nadväzujúcich zmenách právnych predpisov). Uvedená novela priniesla zásadné zmeny v trestnej politike Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté bez riadnej odbornej diskusie, neboli podložené dostatočnými analýzami a neviedli k posilneniu ochrany spoločnosti pred páchateľmi deliktov (trestné činy, priestupky). Takýto postup nezodpovedal princípom tvorby trestnej politiky, ktorá má byť založená na faktoch, vedeckých poznatkoch, poznatkoch z aplikačnej praxe a transparentnom legislatívnom procese. V prípade tejto novely sa však viaceré zmeny prijímali nekoncepčne, v časovej tiesni a bez toho, aby verejnosť, odborníci či akademická obec mali reálny priestor vyjadriť sa k ich dosahom.
O otázkach trestnej politiky by mala spoločnosť viesť otvorenú diskusiu. Nejde totiž len o odbornú tému, ale o podstatu fungovania právneho štátu, ochranu bezpečnosti občanov, stabilitu verejných inštitúcií a dôveru v spravodlivosť. Trestné právo musí byť predvídateľné, vyvážené, odborne podložené a schopné reagovať na potreby spoločnosti. Ak tieto kritériá nie sú naplnené, právny poriadok sa stáva krehkým a jeho ochranná funkcia slabne.
Zapojte sa do výberu hlavnej témy jedinečného Fóra Slovensko a ovplyvnite, o čom bude reč.
Zahlasujte za 20 návrhov a stretnime sa v živom fóre na jar 2026. Účasť je honorovaná a hradíme aj náklady.
Čo je Fórum Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku.