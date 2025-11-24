Žilinka obhajoval návrh odvolať Balogha, jeho obvinenia poprel, s poslancami nediskutoval

Reagoval tým na tvrdenia Balogha o zasahovaní generálnej prokuratúry do trestných okaní týkajúcich sa švagra premiéra Roberta Fica Svetozára Chabadu a šéfa úradu vlád Juraja Gedru. Žilinka na výbore zdôraznil, že ani v jednej z týchto vecí on osobne nekonal pričom konali príslušní prokurátori a organizačné zložky GP SR.Čítajte viac Kauza nábytku eskaluje. Balogh odmieta obvinenia, hovorí o tlaku od Žilinku a žiada zbavenie mlčanlivosti
V rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra podľa Žilinku zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah. „Pre toto sa pán krajský prokurátor cíti dotknutý," spýtal a generálny prokurátor. Doplnil, že ak by v tomto prípade nekonala generálna prokuratúra, porušila by zákon.
Pokiaľ ide o návrh na odvolanie Balogha podľa Žilinu ide o úplne legitímny krok. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá," zdôraznil Žilinka s poukazom na obstarávanie nábytku v hodnite150-tisíc eur na žilinskej prokuratúre. K nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu GP SR.
Balogh podľa Žilinku vylial na vedenie generálnej prokuratúry vedrá špiny a to, že sa celá vec rieši v parlamente považuje generálny prokurátor za snahu o zasahovanie do personálnej politiky prokuratúry. Takisto skonštatoval možnú snahu ovplyvniť postup prokuratúry v konkrétnych trestných veciach, na ktorých majú niektorí politici osobný a politický záujem. „Na takýchto snahách participovať odmietam," vyhlásil a následne opustil zasadnutie výboru bez diskusie s poslancami. Odôvodnil to tým, že viac by k veci ak tak nemohol povedať.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Žilinka v tom však vidí snahu celú vec spolitizovať. „Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka, ktorý Balogha plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur.
Balohg a jeho kolega so žilinskej prokuratúry Martin Kováč, ktorý potvrdzuje tvrdenia krajského prokurátora sa dnešného zasadnutia výboru nemohli zúčastniť, keďže im to generálny prokurátor neumožnil.