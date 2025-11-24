Eurokomisia bude od Slovenska žiadať vysvetlenie k navrhovanému zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov

„Sme si vedomí, že slovenská vláda predložila návrh zákona, ktorý má byť v parlamente prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Samozrejme, že po prijatí zákona ho budeme analyzovať,“ zdôraznil hovorca EK.
Pripomenul, že únijná smernica o ochrane oznamovateľov vyžaduje, aby členské štáty zriadili autonómne a nezávislé orgány zodpovedné za prijímanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa porušenia práva EÚ v oblastiach, na ktoré sa smernica vzťahuje. „EK sa preto obráti na slovenské úrady s cieľom získať vysvetlenie a riadne pochopiť situáciu,“ zakončil hovorca EK.Čítajte viac Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za Úradu na ochranu oznamovateľov nespĺňa zákonné podmienky
Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší ÚOO, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.Čítajte viac Vláda schválila zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, vznikne nový úrad
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prisľúbil, že na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. „Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico.