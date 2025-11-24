Pravda Správy Domáce Eurokomisia bude od Slovenska žiadať vysvetlenie k navrhovanému zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov

Eurokomisia bude od Slovenska žiadať vysvetlenie k navrhovanému zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov

Európska komisia (EK) bude od Slovenska žiadať vysvetlenie vo veci vládou schváleného návrhu zákona, ktorý počíta so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradením novým Úradom na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, uviedol hovorca Komisie.

24.11.2025 21:21
debata (8)
Vláda schválila nový úrad, podporila Trumpov plán
Video

„Sme si vedomí, že slovenská vláda predložila návrh zákona, ktorý má byť v parlamente prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Samozrejme, že po prijatí zákona ho budeme analyzovať,“ zdôraznil hovorca EK.

Pripomenul, že únijná smernica o ochrane oznamovateľov vyžaduje, aby členské štáty zriadili autonómne a nezávislé orgány zodpovedné za prijímanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa porušenia práva EÚ v oblastiach, na ktoré sa smernica vzťahuje. „EK sa preto obráti na slovenské úrady s cieľom získať vysvetlenie a riadne pochopiť situáciu,“ zakončil hovorca EK.

žilinka Čítajte viac Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za Úradu na ochranu oznamovateľov nespĺňa zákonné podmienky

Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší ÚOO, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

spisy, dokumenty, tlačivá, papiere Čítajte viac Vláda schválila zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, vznikne nový úrad

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prisľúbil, že na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. „Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico.

Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"