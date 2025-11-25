Viacero horských priechodov pre kamióny uzavreli. Meteorológovia varujú pred poľadovicou i povodňami

Nepriaznivé počasie má v utorok na Slovensku rozsiahle dôsledky na dopravu. Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk informuje o uzávierke štyroch horských priechodov pre kamióny. Ide o úseky Čertovica (cesta I/72), Šturec (cesta I/14), Donovaly (cesta I/59) a Príslop (cesta I/78).
V Košickom kraji, kde je zjazdný horský priechod Soroška, varuje krajská polícia pred vysokým rizikom polámania a padania stromov. Upozorňuje, že ak bude potrebné odstraňovať spadnuté stromy, premávku budú regulovať príslušníci Policajného zboru v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom (HaZZ). Vodičov žiada o maximálnu opatrnosť.
Desiatky výjazdov hasičov v Košickom kraji
V súvislosti s počasím zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči v Košickom kraji od pondelka (24. 11.) do utorkového rána celkovo 38-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach uviedlo, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest a vyťahovanie zapadnutých vozidiel.
Do týchto akcií bolo nasadených 49 príslušníkov HaZZ, 18 dobrovoľných hasičov a 17 kusov techniky. Najväčší počet, 14 zásahov, mali hasiči z Košíc. Nasledovali Spišská Nová Ves, Gelnica a Krompachy s deviatimi zásahmi a Rožňava s Dobšinou, kde zasahovali sedemkrát. Šesť zásahov evidujú aj dobrovoľní hasiči z obcí Nálepkovo, Rudňany, Smižany, Lúčka a Mníšek nad Hnilcom.
Výstrahy pred poľadovicou a povodňami
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozornil, že v utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď, poľadovicu a hmlu, pričom vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Považská Bystrica, a to do 9.00 h.
Meteorológovia upozorňujú aj na hmlu. Výstraha prvého stupňa platí do 12.00 h v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.
Na severe a strednom Slovensku sa očakáva aj dážď. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) pre okresy Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Taktiež vo väčšine okresov Banskobystrického kraja. Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí do stredy v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno.
Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami v okresoch Prievidza (výstraha prvého stupňa, od 17.00 h do štvrtka) a Zlaté Moravce (výstraha druhého stupňa, od 17.00 h do štvrtka).