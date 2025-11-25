Odstaviť Ferenčáka, na jeho miesto dosadiť Kmeca. Smer žiada garanciu 79-tky

„Hlas-SD nás informoval, že na schôdzi predloží návrh na personálnu zmenu na predsedu výboru pre európske záležitosti s tým, že Jána Ferenčáka by mal nahradiť Peter Kmec. Postoj nášho poslaneckého klubu je, že rešpektujeme, že v zmysle koaličnej zmluvy tento post prináleží strane Hlas-SD, ale apelujeme, aj verejne, na kolegov z Hlasu na zodpovednosť. (…) Naša podpora je podmienená tým, že bude garantovaných 79 vládnych poslancov,“ poznamenal.
Richter deklaroval, že poslanci Smeru podporia návrhy z dielne vládneho kabinetu. Chce, aby na nich koalícia mala jednotný postup. Upozornil na to, že o niektorých návrhoch sa v koalícii ešte rokuje. Ide podľa neho najmä o novelu zákona o hazarde, ktorú vetoval prezident SR Peter Pellegrini. „SNS ešte rokuje s ministrom ako predkladateľom o možnej podpore. Je tam ešte istý časový priestor, pokiaľ príde tento zákon na stôl. Myslím si, že u ostatných zákonov, ktoré prešli vládou, by nikde nemal byť problém," doplnil.
Prioritou tejto schôdze budú podľa jeho slov body, ktoré sa majú riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Poukázal na to, že ich je relatívne dosť. Avizoval, že niekoľko ich má ešte pribudnúť. Vyjadril sa aj k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom aj celému kabinetu. Pripomenul, že ak by sa k nim parlament dostal, rokovalo by sa o nich v zlúčenej rozprave. „Vidíme tam však isté časové riziko," podotkol.
Nevie, či sa poslanci na tejto schôdzi budú venovať vetovanému zákonu o tzv. covidových amnestiách. Zároveň poukázal na to, že od priebehu schôdze bude závisieť to, či sa stihne diskutovať o výročných správach. Richter si takisto nemyslí, že vo štvrtok (27. 11.) sa uskutoční plánované vystúpenie predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana v pléne. Vyjadril sa aj k novele zákona o mediálnych službách, s ktorou na túto schôdzu prišla koaličná SNS. Mieni, že návrh je potrebný, no v aktuálnej podobe nevykonateľný. Informoval, že pri hlasovaní, či má prejsť do druhého čítania, ho podporia. Avizoval, že následne sa predloží pozmeňujúci návrh.