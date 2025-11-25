Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, vysvetľuje Gašpar

„Taký úrad naďalej ostane, len k nemu prichádza nová agenda. Tá agenda bola doteraz v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, kde sa odškodňovanie obetí trestnej činnosti riešilo a táto agenda ministerstva spravodlivosti prejde do existujúceho úradu, preto úrad zmení aj názov, aby bolo zrejmé aj z názvu, že ide o úrad, ktorý nie je len na problematiku ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale aj na problematiku obetí trestných činov,“ vyhlásil Gašpar.
Do budúcna by mohol pod tento úrad spadať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Zatiaľ sa o tom podľa Gašpara len diskutuje, takýto návrh sa nebude schvaľovať na tejto schôdzi. Pripomenul, že z ekonomického hľadiska by sa mohli do budúcna zlučovať inštitúcie, napríklad aj Protimonopolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie. „Rozprávame sa o zlučovaní úradov aj na inej úrovni kvôli ekonomickým otázkam a kvôli konsolidácii, to zdôrazňujem, aby ste pochopili, že jeden z dôvodov je aj samozrejme ekonomika,“ doplnil.Čítajte viac Právni experti tvrdo kritizujú vládny plán: rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov je zneužitie moci a porušenie práva EÚ
Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové. „Bol nevyvážený pomer medzi kompetenciami a právomocami a ingerenciou chráneného zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý chce novela vylepšiť tentokrát v prospech zamestnávateľa,“ vysvetlil s tým, že by mali existovať opravné prostriedky a možnosť preskúmať, či ochrana, ktorá bola poskytnutá, má trvať naďalej a či sa tie oznámené skutočnosti zakladajú na pravde.
Agendu odškodňovania obetí má od ministerstva spravodlivosti prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne ministerstva vnútra schválila vláda cez víkend. Parlament by mal o ňom rokovať v skrátenom konaní. Na rad by mal prísť hneď v úvode schôdze.
ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie