Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO

Katarína Batková z Via Iuris upozornila, že nová právna úprava zúži okruh ľudí, ktorí budú môcť ochranu oznamovateľa získať. Po novom by v zákone mohla byť totiž podmienka, že oznámenie, ktoré oznamovateľ urobí, musí súvisieť s protispoločenskou činnosťou daného zamestnávateľa. „Problém je ale v tom, že štátne úrady nie sú trestnoprávne zodpovedné,“ vysvetlila Batková. Zamestnanci štátnych úradov totiž často nebývajú zamestnancami úradu, ale daného ministerstva. Varovala, že právna úprava by mohla znamenať vrátenie peňazí z plánu obnovy, pretože štát vynaložil na úrad peniaze aj z európskych zdrojov.Čítajte viac Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, vysvetľuje Gašpar
„Tie argumenty, ktoré vláda ponúka, tiež nepovažujeme za veľmi pravdivé a relevantné. Skôr ide o účelovú zmenu,“ uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko. Systém odškodňovania obetí trestných činov prostredníctvom ministerstva spravodlivosti je podľa neho funkčný roky.
Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si myslí, že nový zákon bude mať katastrofálne dopady na boj s korpuciou. „O ochranu prídu mnohí oznamovatelia v štátnej správe. Aj do budúcna sa zúži okruh osôb, ktoré budú môcť dostať ochranu pred šikanovaním a prepustením zo zamestnania len preto, že riskovali svoj komfort a oznámili korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť. Rozšíri sa korupcia, rozšíri sa rozkrádanie našich spoločných peňazí a ublíži sa konkrétnym oznamovateľom,“ uviedla.
Organizácia Právny inštitút informovala o právnom stanovisku k navrhovanej úprave. Návrh podľa neho nesie znaky zneužitia moci, porušuje právo Únie a má aj finančné riziká. „K záverom odborného stanoviska sa pripojilo ďalších vyše 50 rešpektovaných osobností zo slovenskej justície, akadémie, advokácie a ďalších kľúčových oblastí práva,“ uviedli z inštitútu.
Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra SR schválila vláda na sobotnom (22. 11.) rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Opozícia zrušenie úradu kritizovala. Parlament by mal o návrhu rokovať v úvode budúcej schôdze.
ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.Čítajte viac Právni experti tvrdo kritizujú vládny plán: rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov je zneužitie moci a porušenie práva EÚ Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie