Príkaz na lustrovanie Šimečkovej rodiny prišiel od šéfa finančnej správy, tvrdia Demokrati: Opakuje sa Ficova schéma

Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej. Informovali o tom Demokrati, ktorí súčasne podávajú trestné oznámenie. Na dnešnej tlačovej besede oznámili, že disponujú úradným spisom, na základe ktorého dal šéf finančnej správy Jozef Kiss pokyn Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) lustrovať rodinných príslušníkov Marty Šimečkovej.

25.11.2025 13:44
Prezident finančnej správy Jozef Kiss. Foto: ,
Prezident finančnej správy Jozef Kiss.
„Opakuje sa schéma, ktorú použil Robert Fico pri Kiskovi: zneužil štátne orgány, aby sa dostal k informáciám, ktoré nemá čo mať. Tentoraz zašiel ešte ďalej a zjavne zneužil orgány, ktoré nemajú mať odkiaľ takéto informácie, pretože v tomto prípade sa KÚFS zaoberá spotrebnými daňami a DPH,“ povedal Juraj Šeliga s tým, že nerozumie, čo z toho môže súvisieť s činnosťou občianskeho združenia Marty Šimečkovej, ktoré dal šéf finančnej správy lustrovať. Šeliga zdôraznil, že je zjavné, že to bolo na pokyn premiéra.

Šimečka reaguje na Ficove obvinenia jeho mamy
Video

Ako spresnil, 1. apríla dostali úradníci KÚFS úlohu vypracovať analytickú správu o neziskovej organizácii Marty Šimečkovej Projekt Fórum. „O tri dni neskôr bola úloha rozšírená, aby vypracovali správu aj o rodinných príslušníkoch Marty Šimečkovej, vrátane prístupu do databázy Registra obyvateľov. To je flagrantné zneužívanie moci na politický súboj,“ zdôraznil Šeliga. Demokrati tak hovoria o nezákonnom a nemorálnom konaní a o zneužívaní moci, ktoré pripomína totalitné praktiky. „Rozširujeme trestné oznámenie, ktoré podali opoziční kolegovia minulý týždeň. Robert Fico sa už nevie zmestiť do kože, pretože mu klesajú preferencie," vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že zneužívanie štátnych aparátov na politický súboj nedovolia.

Smer obvinil Šimečkovu mamu z podvodov pri dotáciách
Video

Agentúra SITA oslovila Finančnú správu SR.

