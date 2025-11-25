Pravda Správy Domáce 10 nových liniek. Ryanair „obsadzuje“ bratislavské letisko. Ráž hovorí o benefite pre Slovákov

Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek. V utorok to na tlačovom brífingu povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) pri príležitosti 20. výročia pôsobenia leteckej spoločnosti Ryanair na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Letecký dopravca spustí v letnej sezóne 2026 desať nových liniek z Bratislavy do miest Alicante, Atény, Barcelona, Lamezia Terme, Malaga, Neapol, Palermo, Pisa, Tirana a Varšava (letisko Modlin).

25.11.2025 13:56
Zľava riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota, minister dopravy Jozef Ráž ml. (nominant Smeru) a výkonný riaditeľ Ryanairu Michael O´Leary 25. novembra 2025 počas tlačovej konferencie k 20. výročiu pôsobenia Ryanairu v Bratislave a oznámenie nových leteckých spojení pre roky 2025 a 2026.
„Tie linky sú obojsmerné, čiže budeme radi, keď z celého sveta budú ľudia spoznávať Slovensko. Tie dostupné letenky sú naozaj dobrým ťahákom na to, aby sa ľudia premiestňovali v rámci Európy, ale aj mimo nej. Veľmi sa teším, že sa toto podarilo a naozaj to, že sa nám podarí skokovo dostať z necelých dvoch miliónov pasažierov v budúcom roku možno aj na dvojnásobok,“ uviedol Ráž.

Riaditeľ leteckej spoločnosti Michael O‘Leary priblížil, že budúci rok vzrastie počet odbavených cestujúcich v Bratislave týmto leteckým dopravcom na dva milióny. Letecký dopravca začínal v Bratislave v roku 2005 štyrmi leteckými linkami, budúci rok ich počet vzrastie o desať a celkovo bude ponúkať 33 leteckých liniek.

„Čaká nás obrovský rast, čaká nás tretie lietadlo na bratislavskom letisku. Budeme mať až 1500 zamestnancov na Slovensku, čaká nás nárast počtu pasažierov na Slovensku. Vďaka úpravám zo strany slovenskej vlády máme možnosť prevádzkovať čoraz väčší počet lietadiel a mať viac letov na Slovensku. Slovenská vláda nám vyšla v ústrety tým, že znížila regulácie, čo sa týka environmentálnych daní aj poplatkov za prevádzku na letisku,“ uzavrel O‘Leary.

Riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota dodal, že aj z dôvodu pridania tretieho lietadla leteckého dopravcu na základňu v októbri 2025 sa podarí otvoriť v budúcom roku nové pravidelné letecké linky z Bratislavy.

