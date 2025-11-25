Seniorka prišla o celoživotné úspory. Podvodník si na jej meno zobral aj úver

Poškodenú seniorku kontaktoval vo štvrtok (20. 11.) cez mobilnú aplikáciu WhatsApp neznámy muž, ktorý sa predstavil ako pracovník Európskej centrálnej banky. Prostredníctvom mailu, ktorý si od ženy vyžiadal, jej poslal aj falošný preukaz. Použitím legendy o ohrozených prostriedkoch na účte vymámil páchateľ od ženy fotokópiu občianskeho preukazu a údaje z platobnej karty. „Následne ju presvedčil, aby si do mobilného telefónu nainštalovala aplikáciu umožňujúcu zdieľaný prístup na diaľku. Získanie kontroly nad jej zariadením a tiež bankovníctvom využil na to, aby urobil neoprávnený prevod vo výške 2800 eur,“ objasnila polícia.
Tým však podvodník neskončil. „V mene poškodenej si zriadil v jednej z bánk nový účet a následne požiadal o spotrebný úver vo výške 20 000 eur, ktoré po okamžitom načerpaní vybral,“ priblížili policajti.
Páchateľovi hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov.
Polícia aj prostredníctvom aktuálneho prípadu upozorňuje občanov, že polícia ani iné inštitúcie nikdy neposielajú fotografie služobných ani iných preukazov a nekontaktujú občanov cez mobilné aplikácie. Rovnako vyzýva neposkytovať osobné údaje ani fotky dokladov neznámym osobám a neinštalovať neznáme aplikácie do svojich telefónov na základe pokynu cudzej osoby.Čítajte viac Pozor na nový podvod. Práčku ani peniaze nevyhráte. Umožníte ale podvodníkom prístup k účtu a môžete prísť veľmi ľahko o vaše údaje