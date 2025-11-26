Detaily atentátu na Fica: Cintula sa na streľbu pripravoval, nezastavila ho ani ruka ochrankára. Prečo unikol doživotiu?

Pravda má k dispozícii anonymizovaný písomný rozsudok Špecializovaného trestného súdu o vine atentátnika.
K samotnému činu došlo ešte minulý rok 15. mája na Námestí baníkov v Handlovej, keď si Fico podával ruky so svojimi sympatizantmi po výjazdovom rokovaní vlády. Spoza zábrany na neho zo vzdialenosti 1,2 metra päťkrát vystrelil zo zbrane ČZ 75B kalibru 9 mm senior z Levíc.Čítajte viac Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku, za atentát na Fica dostal 21 rokov
Zaplatiť musí aj liečbu
Rozsudok spresňuje rozsah poranení, ktoré šéf Smeru utrpel. Cintula mu spôsobil priestrel brušnej steny, viacpočetné poranenie bedrovníka a tiež pomliaždenie esovitej slučky hrubého čreva a mäkkých tkanív v okolí močového mechúra. Ďalej mu prestrelil jamku ľavého bedrového kĺbu a hlavicu stehnovej kosti. Na ruke mu poranil priestrelom predlaktie a postrelil palec pravej nohy.
Atentátnik podľa ŠTS konal tak, aby Ficovi „natrvalo znemožnil ďalší výkon funkcie predsedu vlády“, a tým zabránil vláde v „riadnom fungovaní a napĺňaní jej programového vyhlásenia“. Senát v zložení sudcov Igor Králik, Rastislav Stieranka a Beata Medveďová dospel k záveru, že v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu a donútiť vládu, aby konala, spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Cintula si za skutok odsedí za mrežami 21-ročný trest s maximálnym stupňom stráženia.
Cintulovi okrem trestu prepadne aj majetok, ktorý mal v Handlovej. Ide o zbraň s príslušenstvom, auto, priehľadnú plastovú fľašu, ľadvinku, knihu Posolstvo obete, motýlik, mobil, oblečenie, opasok, ale aj slipy, ponožky či topánky. Nahradiť musí aj škodu vo výške 24 812,69 eura, čo sú Ficove liečebné náklady.
Zbraň mal od 90. rokov
Atentátnik sa na hlavnom pojednávaní najskôr odmietol vyjadrovať, a tak sa čítali jeho výpovede z prípravného konania. Na výsluchu v deň atentátu povedal, že nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, so zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a prenasledovaním kultúrnych pracovníkov a novinárov. Súčasnú garnitúru považuje za „judášsku voči Európskej únii“ a chce, aby poskytovala vojenskú pomoc Ukrajine. Rozhodol sa preto, že bude konať a poškodí zdravie premiér. „Nemal však v úmysle niekoho zabiť,“ spomína sa v odôvodnení rozhodnutia.
Dva dni pred výjazdom vlády v Handlovej sa rozhodol, že sa Ficovmu kabinetu za takúto politiku pomstí tým, že na premiéra vystrelí. Zbraň, ktorou útočil, mal od raných 90. rokov. Do atentátu ju použil dvakrát pri cvičenej streľbe. Naposledy z nej strieľal pred 20 rokmi.
„Fakticky mu vošiel do rany, prišiel k nemu asi na dva metre a on vytiahol pištoľ, ktorú mal odloženú v ľadvinke pripnutej na páse, “ uvádza sa ďalej v rozsudku. Napáskoval si oba zásobníky, do každého dal asi 10 nábojov. Jeden dal do zbrane. „Náhradný zásobník mal vo vrecku nohavíc, ak by bolo potrebné ho použiť, nevedel, aká bude situácia,“ pokračuje opis Cintulovej prípravy. Zbraň mieril na spodnú časť Ficovho trupu. Bol si vedomý, že ho mohol zabiť.
Študoval streľbu v Prahe
Z rozsudku vyplýva, že Cintula sa na útok pripravoval dlhšie. Študoval incident z Prahy, po ktorom sa odborníci vyjadrovali, že ak sa strieľa z krátkej guľovej zbrane, obeť má 90-percentnú šancu na prežitie. Dôchodca z Levíc vypovedal, že je „sociálne senzitívny“ a veci, ktoré sa dejú ho „úžasne iritujú“. Ficovi chcel v Handlovej najskôr darovať knihu, ktorú sám napísal, a potom ho postrelil.
Keď vypovedal ešte ako obvinený povedal, že čin v Handlovej bol reakciou na „dlhodobú a systematickú aroganciu“ Ficovej rétoriky. Hnevalo ho, ako sa premiér správal ku kultúrnej obci, a čo robil počas pandémie covidu. Cintula sám o sebe vypovedal, že ešte deň pred útokom bol človekom, „ktorého bolo možno na chlieb natrieť“ a teraz je „najhorší a najnebezpečnejší“, a „to len preto, že v sebe potlačil strach a rozhodol sa konať proti nespravodlivosti a potrestať zlého človeka“.
Odmietol, že by bol teroristom. Tentoraz už vypovedal, že nikdy nemal v úmysle vládu znefunkčniť, teda neútočil na vládu, ale na Fica. Premiéra chcel zraniť tak, aby sa „do konca života na vlastné nohy nikdy viac nepostavil“. „Ak by ho chcel zastreliť, mieril by na hlavu alebo srdce,“ píše sa v rozsudku.
Fica zaujala pani v dave
Dokument zo súdu obsahuje aj Ficovu výpoveď. Po rokovaní vlády ho zaujala v dave pani, ktorá výrazne mávala, a preto sa rozhodol ísť ľudí ešte, ako je u neho zvykom, pozdraviť. Kto na neho strieľal ani odkiaľ výstrely pochádzali nezaevidoval.
V rozsudku sa tiež spomína, že premiéra ešte pravdepodobne čaká výmena bedrového kĺbu, keďže mu ho rozdrvil projektil. „Pokiaľ ide o zranenie brucha, naďalej uňho pretrvávajú pomerne výrazné tráviace ťažkosti, musí si vyberať stravu, ale ešte ani zďaleka nemôže povedať, že by jeho trávenie bolo normálne,“ píše sa v dokumente.
Rozsudok zachytáva aj to, ako si na streľbu spomínajú ľudia, s ktorými sa Fico šiel rozlúčiť. Podľa jedného z nich Cintula vôbec nerozprával, iba sa usmieval a pozeral. Ďalší zo svedkov uviedol, že útočník mal „strašné výhrady“ voči súčasnej garnitúre, ale aj tej predošlej.
Medzi vypočúvanými boli aj členovia strany Demokrati, ktorú Fico po atentáte spájal so skutkom. Ešte pred udalosťou v Handlovej boli totiž rovnako ako Cintula na proteste v Dolnej Krupej, kde zasadala vláda. Cintulu však nikdy v živote predtým nevideli. Zaujímavá je aj výpoveď inej svedkyne, ktorá pracuje v tamojšom penzióne. Cintula sa u nich v Dolnej Krupej ubytoval pred zasadnutím vlády.
„Na prvý dojem pôsobil dosť zvláštne, ešte aj personál prišiel za ňou s tým, že vedúca ten je nejaký čudný, vypytoval sa čo je v dedine, kde je družstvo, aká je dlhá dedina, to sa pýtal deň predtým. Na druhý deň pri raňajkách na ňu pôsobil veľmi milo, lebo bol taký zdvorilý,“ vypovedala.
Svedkyňa, ktorá sa s Cintulom poznala zase z literárneho klubu, spomínala, ako ju šokoval jeden z útočníkových príspevkov na sociálnej sieti. Po parlamentných voľbách totiž napísal, že „nám pomôže už len guľka“.
Na Cintulu nasadili agenta
Ako ďalej vyplýva z rozsudku, počas toho, ako bol Cintula vo väzenskej nemocnici v Trenčíne na neho nasadili agenta. Ten sa ho okrem iného pýtal aj na to, prečo si za cieľ vybral Fica a či streľba stála za to.
„Vieš, ja ti to takto poviem, keď človek vidí celý život svinstvo, poukazuješ na to a nič sa nezmení, a píšeš a hovoríš a rozprávaš a rozprávaš a furt nič a cítiš v sebe tú bolesť, tú ťarchu poznania a nič. A máš pocit bezmocnosti, hej? Tak potom ideš ďalej, hej? Oslobodíš sa a hoci si v base, si slobodnejší ako vonku,“ povedal agentovi.
Ďalším dôkazom, ktorý podľa súdu jednoznačne preukazoval motív Cintulovho konania, je obsah telefonátov s manželkou a ďalšími ľuďmi. Partnerka raz v rámci rozhovoru podotkla, že možno by strieľal na ňu, ak by nezaútočil na premiéra. Útočník to poprel, na čo mu oponovala, že už sa jej v minulosti vyhrážal a aj ju ohrozoval. Vo svojich telefonátoch tiež často opakoval, že strieľal, pretože súčasná vláda prepúšťala z kultúrnych inštitúcií odborníkov.
Listy manželke
Krátko po atentáte policajti prehľadali Cintulovi byt. Pri domovej prehliadke mu zaistili čiernu škatuľu zo zbrane s nábojmi, mobil, notebook, výzvy na zhromaždenia, výstrižky z novín s článkami o viacnásobnej vražde v Devínskej Novej Vsi v Bratislave a tiež staršiu báseň. Písal v nej o pripíjaní na svoju smrť a o brutálnej odvahe.
V uznesení sa uvádza, že atentátnikovi zaistili aj korešpondenciu adresovanú manželke z väzenskej nemocnice. V jednom z listov jej písal o tom, že Fico mu v Handlovej „skoro vliezol do hlavne“.
„Populista. Prišiel mi do rany, lebo na neho nesmelo volalo pár ľudí okolo mňa. Prišiel mi do rany, čo som mal robiť. Somár. (…) Zdá sa, že ten európsky Judáš je na tom dobre. Teraz sa vláda poschováva do zlatých palácov a to je ten najhorší scenár. Dal som XXXXXXXXXvi milosť, mal byť len na invalidnom vozíku a cucať kašu brčkom,“ písal partnerke.
Do trestného spisu zaradili aj údaje z Cintulovho facebookového účtu. Príspevky o vláde a Ficovi zverejnil viackrát. Deň pred predčasnými voľbami 2023 napríklad komentoval príspevok, kde uviedol, že jedine „PS má šancu vytlačiť Smer a zabrániť vzniku koalícii s Hlasom a Republikou“, a že „Smer nesmie vyhrať, inak je 30 rokov, hoci amatérskej demokracie, v čudu“.
Súčasťou je aj mailová komunikácia. V jednej zo správ v deň útoku napísal, že všetko je ťažšie, ako si myslel. „Neviem, ako ďalej. Nevládzem. Nechcem,“ uviedol druhej strane.
Chýba mu empatia a city
Samotný priebeh útoku a výpovede svedkov boli iba jednou časťou skladačky. V časti o znaleckom posudku, ktorý vypracovala psychiatrická znalkyňa, sa uvádza, že Cintula trpí duševnou poruchou – zmiešanou poruchou osobnosti. Z iného znaleckého posudku vyplýva, že u neho dominujú narcistické rysy, má egocentrickú osobnosť s ireálnym postojom k životu, „ktorá nerešpektuje všeobecne spoločensky platné pravidlá a hranice“. Má sklon k impulzívnemu až agresívnemu konaniu.
„Menovaný nedokáže adekvátne spracovať, regulovať a odreagovať agresívne tendencie. Tieto sa prejavujú v jeho správaní najčastejšie vo forme orálnej agresivity, vyhrážok, presadzovania si svojich zámerov, rebelovania a vyjadrovania nesúhlasu, nespokojnosti a odporu voči systému a autoritám,“ spresňuje sa v rozsudku.
Agresivita patrí do jeho trvalej osobnostnej výbavy, no nedosahuje chorobného stavu. Povedal o sebe, že ak by nestrieľal, bol by „sraľo, hovniak“ a vnútorne by sa „bil so svojím svedomím“. Empatia a vyššie city u neho absentujú.
Súd na základe znaleckých posudkov zhodnotil, že Cintula bol v čase útoku príčetný. „Nezistilo sa nič, čo by ho zbavilo trestnej zodpovednosti,“ skonštatoval ŠTS.
Prečo terorista?
Senát ŠTS v odôvodnení vysvetľuje, prečo kvalifikoval Cintulov skutok ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. „Z hľadiska trestného činu teroristického útoku je irelevantné, či chcel obžalovaný poškodeného usmrtiť, poškodiť jeho zdravie, alebo ho dokonca len postrašiť,“ odôvodnil súd. Na to, aby naplnil znaky teroristického útoku podľa neho postačuje, aby páchateľ použil len hrozbu útoku.
Cintula podľa súdu nehrozil, ale útok priamo spáchal. Upozornil pritom na posudok, z ktorého vyplýva, že na Fica vystrelil zbraňou celkovo päť striel zo vzdialenosti kratšej ako dva metre. Pri prvom výstrele pritom mieril na Ficov trup , pri druhom k padajúcemu premiérovi, pri treťom, keď bol predseda vlády predklonený.
Atentátnik podľa ŠTS Fica postrelil, aby poškodil ústavné zriadenie a donútil vládu, aby konala. „Na naplnenie znaku skutkovej podstaty žalovaného trestného činu spočívajúceho v poškodení ústavného zriadenia sa nevyžaduje jeho úplné rozvrátenie. Postačuje, že páchateľ svojím konaním sleduje zámer spôsobiť poruchu v riadnom fungovaní demokratického ústavného systému alebo inú ujmu poškodzujúcu ústavné zriadenie republiky, napríklad vraždou jej predstaviteľa,“ uvádza sa v rozsudku.
Presne takého útoku sa Cintula podľa ŠTS dopustil, keď zaútočil na predsedu vlády „ako na najvyšší orgán výkonnej moci s úmyslom narušiť jej fungovanie a riadny chod“.
Súd sa pritom opiera o ústavu, v ktorej je zakotvené, že vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrom, a podotýka, že kabinet stojí a padá s osobou jej predsedu. „Kým smrť podpredsedu alebo niektorého z ministrov neovplyvňuje ďalšie fungovanie vlády ako celku, inak je tomu, ak dôjde k smrti predsedu vlády. Zánik funkcie predsedu vlády spôsobuje zánik celej vlády, na čele ktorej stál,“ uvádza sa ďalej v rozsudku.
Neprestal strieľať
Z dokazovania podľa súdu vyplynulo, že Cintula bol od volieb 2023 až do spáchania skutku s vládou veľmi nespokojný, čo prejavoval na sociálnej sieti, mailami, komunikáciou s manželkou či priateľmi. Snažil sa tým docieliť zvrhnutie vlády a zabezpečiť predčasné voľby. ŠTS o tom nemal žiadne pochybnosti.
„Motívom konania obžalovaného podľa súdu bolo primäť vládu, aby niečo konala, opomenula a strpela, teda obžalovaný chcel dosiahnuť zvrátenie a zamedzenie realizovania vládnej politiky vo viacerých oblastiach riadenia štátu,“ uvádza sa v dokumente. Útok na Fica a jeho odstránenie bol podľa ŠTS len prostriedok na dosiahnutého očakávaného výsledku, a to zvrátenie výsledku volieb.
Súd uvádza, že logickým vyhodnotením Cintulových vyjadrení možno dospieť k záveru, že neútočil na premiéra ako na „tretiu osobu“, ale si ho osoboval subjekt, ktorého odstránením chcel zvrátiť politikou vlády.
ŠTS nesúhlasil s názorom Cintulovho advokáta v tom, že útočník pociťoval hnev len voči politikovi-Ficovi a jeho vyjadrovaniu, a že iní členovia vlády sú mu sympatickí. Podľa súdu totiž tieto argumenty nemajú oporu v dôkazoch. Podotkol, že kým Fico nebol premiérom, Cintula nepomýšľal na to, že by ho ohrozil.
Za iracionálne považuje aj Cintulovo vyjadrenie, že Fica nechcel zabiť, ale ho len postrašiť. Súd poukázal na to, že útočník mal pripravené dva zásobníky s kapacitou 15 nábojov a päťkrát vystrelil, pričom strieľať neprestal ani vtedy, keď mu ruku, v ktorej držal zbraň, chytil ochrankár.
V prípade možnej nápravy súd prihliadal na to, že u Cintulu je zvýšené riziko opakovania trestnej činnosti. Aj vzhľadom na vek podľa znalkyne je šanca resocializácie u atentátnika nepriaznivá. Súd podotkol, že pri teroristickom útoku môže páchateľ dostať až doživotný trest. Útočníkovi však poľahčilo, že „pred Handlovou“ viedol riadny život.