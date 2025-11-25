Ferenčák sa o vlastnom odvolaní dozvedel z médií. Tvrdí, že Hlas nevie komunikovať ani dovnútra

Otvorenie 43. schôdze Národnej rady so sebou prinieslo ďalšie trhliny v koalícii. Tentoraz ide o vnútorné problémy v strane Hlas. Strana rozhodla odvolať z čela parlamentného Výboru pre európske záležitosti vlastného nominanta Jána Ferenčáka a namiesto neho navrhuje Petra Kmeca, ktorý sa do NR SR vracia po odchode z funkcie vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Výmenu na čele výboru už skôr naznačil podpredseda Hlasu Tomáš Drucker. Ferenčák sa o celej záležitosti dozvedel z druhej ruky. Vedenie strany kritizuje pre zlú komunikáciu.
Drucker potvrdil, že v strane Hlas sa môže meniť pohľad na pôsobenie Ferenčáka na čele výboru. „Nie je to žiadne tajomstvo. Pán Kmec je uznávaný diplomat a považujeme ho za najvhodnejšieho kandidáta na vedenie Výboru pre európske záležitosti," odpovedal Drucker na otázky novinárov. Zároveň však vylúčil, že by príchod Petra Kmeca do parlamentu automaticky znamenal odchod alebo vylúčenie Ferenčáka z poslaneckého klubu. „Pán Ferenčák hlasoval za zákon roka, za rozpočet. To, že príde pán Kmec do parlamentu, neznamená, že pán Ferenčák odíde," dodal Drucker.
O výmenu na poste predsedu európskeho výboru požiadali samotní poslanci Hlasu. Uvádzajú, že keďže sa Kmec vrátil do parlamentu, považujú za vhodné, aby výbor viedol práve on. Čiastočne to odôvodnili tým, že má „dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti“. Koaličný partner Smer avizoval, že návrh podporí, no len za predpokladu, že koalícia bude mať aj po tejto zmene garantovaných 79 hlasov.
Pre Ferenčáka bolo podľa jeho slov veľkým prekvapením, keď sa dozvedel o predložení návrhu na jeho odvolanie z funkcie predsedu výboru. „O návrhu na moje odvolanie som sa dozvedel z médií a bolo to predložené vo štvrtok, tesne predtým, ako sa uzatváral program. Napriek tomu, týždeň predtým som sedel aj s pánom ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas), kde sme sa dohodli, že naša komunikácia bude otvorenejšia a on bude tá osoba, ktorá bude so mnou komunikovať nielen o výkone, strane ako takej, o vízii strany, ale aj o programe,“ uviedol Ferenčák a dodal, že sa mu v tejto veci neozvali ani radoví, ani vrcholní predstavitelia strany Hlas.
Zdôraznil, že celú situáciu nevníma osobne. „Ja som povedal, že funkcia nie je prilepená k nikomu, to znamená ani ku mne. Mňa skôr mrzí tá forma komunikácie v rámci strany Hlas,“ vyhlásil. Ďalej kritizoval, že napriek tomu, čo strana hlása, iný názor nie je v Hlase tolerovaný. „Ak máte iný názor, tak strana hľadá cestu, ako vás vyhodiť,“ dodal na záver.
Ferenčák pred začiatkom schôdze vysvetlil, že v programe pribudol bod o jeho odvolaní z predsedníctva európskeho výboru. Preto predložil procedurálny návrh, aby sa o tomto bode hlasovalo hneď po schválení programu, nie až ako o bode 135 plánovanom na 2. decembra. „Dovtedy, kým sa tak nestane a kým nebude jasná pozícia okolo mojej osoby, sa pri hlasovaní nebudem prezentovať. Takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov," dodal. Jeho návrh však neprešiel a poslanec sa neprezentoval pri schvaľovaní návrhu programu schôdze.