Pravda Správy Domáce Parlament bude ministra dopravy Jozefa Ráža odvolávať v pondelok

Parlament bude ministra dopravy Jozefa Ráža odvolávať v pondelok

Odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) zaradil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na pondelok (1. 12.) o 10.00 h. Raši to povedal na utorkovej tlačovej konferencii strany Hlas-SD.

25.11.2025 21:05
debata
Fico žiada odvolanie celého vedenia železníc. Demisiu Ráža neprijal
Video

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.

Ján Hargaš Čítajte viac Ak skončil Kmec, musí skončiť aj minister Šaško, zhodli sa liberáli a progresívci

Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Poslancom z klubu Slovensko – Za ľudí však toto gesto nestačí a tvrdia, že mal minister demisiu podať priamo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.

Jozef Ráž / Robert Fico / Čítajte viac Ponúknuť svoju funkciu Ficovi nestačí. Matovičovci vyzvali Ráža na demisiu, inak navrhnú jeho odvolanie
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jozef Ráž ml.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"