Parlament bude ministra dopravy Jozefa Ráža odvolávať v pondelok

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.Čítajte viac Ak skončil Kmec, musí skončiť aj minister Šaško, zhodli sa liberáli a progresívci
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Poslancom z klubu Slovensko – Za ľudí však toto gesto nestačí a tvrdia, že mal minister demisiu podať priamo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.Čítajte viac Ponúknuť svoju funkciu Ficovi nestačí. Matovičovci vyzvali Ráža na demisiu, inak navrhnú jeho odvolanie