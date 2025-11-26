Vláda rokuje na východe: prioritou sú okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Rieši aj situáciu ohľadom moru ošípaných

Novelou zákona, ktorou sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, by sa mala posunúť účinnosť z konca roka 2025 na koniec roka 2026. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer) by mal rokovať aj o návrhu na skrátené legislatívne konanie k tejto novele.
Ďalším bodom rokovania bude informácia o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Stavy ošípaných boli na Slovensku k 15. novembru na úrovni 501 894 kusov (ks). Od 1. marca do 31. októbra bolo podľa informatívneho materiálu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na území SR ulovených 28 843 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Uhynutých bolo v poľovníckej sezóne 2025/2026 do konca októbra tohto roka 763 ks.