Poukázala na vilu v Chorvátsku. Trestné oznámenie Kaliňáka na Remišovú odmietol vyšetrovateľ aj prokurátor

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Remišová čelila trestnému stíhaniu, a tiež hrozbe pokuty vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur. Dôvodom bolo, že Remišová ako predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií informovala o vile v Chorvátsku, ktorú Kaliňák zatajil v majetkovom priznaní. Remišovej tak hrozila vysoká pokuta a minister obrany podal trestné oznámenie. To však odmietol vyšetrovateľ aj prokurátor.
Portál Aktuality.sk písali o tom, že rodina ministra obrany vlastní vilu v Chorvátsku ešte v marci tohto roku, čo Kaliňák následne aj potvrdil. Poslankyňa Remišová následne informovala, že šéf rezortu obrany vilu neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky. Tým tak porušil zákon. Minister si však stál za tým, že zákon v skutočnosti porušila Remišová, keďže prezradila informácie z utajenej časti majetkového priznania. Kaliňák zatajenie vily v Chorvátsku vysvetlil tak, že chcel chrániť súkromie svojej rodiny. Minister podal podnet a prípadom sa začala zaoberať protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Polícia pre portál Aktuality.sk potvrdila, že v kauze viedla trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pričom išlo práve o Remišovú. Trestné stíhanie napokon zastavili, keďže sa vyšetrovaním nepreukázalo naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu.Čítajte viac Kaliňák spoznal trest za nepriznanie vily v Chorvátsku. Nadácia: Má však dôvod na radosť. Výbor rozhodol aj o Remišovej
Kaliňák si však naďalej stál za svojím a proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Za pravdu mu však nedal ani prokurátor a pred niekoľkými dňami ju zmietli ako nedôvodnú. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová pre portál vysvetlila, že podstatou rozhodnutia bolo to, že skutok nie je trestným činom, pretože vo veci absentovala objektívna a subjektívna stránka trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Remišovej, okrem toho, že čelila trestnému stíhaniu, hrozila aj pokuta niekoľko desiatok tisíc eur. Poslankyňa sa však tejto sankcii vo výške 12 mesačných platov vyhla. Koalícia totiž nemala dostatok hlasov a návrh na sankciu neprešiel výborom pre nezlučiteľnosť funkcií. Kaliňák však pokutu za porušenie zákona dostal, a to vo výške troch mesačných platov.Čítajte viac Fico ku kauze vila v Chorvátsku: Telefonoval som s majiteľom a dohodol sa s ním, že si ju v lete prenajmem