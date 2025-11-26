Rozsudok o homosexuálnych manželstvách rozdelil europoslancov. Beňová hovorí o nadpráci súdu, Lexman o „hrubom porušení ducha“

Martin Hojsík (PS) vníma rozhodnutie súdu ako jasné potvrdenie, že rodiny občanov EÚ musia byť uznávané a chránené na celom území bloku bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Zdôraznil, že krajiny Únie majú povinnosť tieto pravidlá rešpektovať a uplatňovať v praxi. „Je najvyšší čas prestať s diskrimináciou párov rovnakého pohlavia a zabezpečiť im rovnaký právny status a dôstojnosť, akú majú ostatní občania,“ poznamenal. Súd podľa neho jasne konštatoval, že povinnosť uznania takýchto manželstiev nepredstavuje zásah do národnej identity členských krajín. „Z rozhodnutia je zrejmé, že rovnaký prístup by (SDEÚ) zaujal aj v prípade prípadných pokusov o ďalšie znemožňovanie takéhoto uznania na Slovensku s odvolaním sa na Ústavu,“ doplnil.Čítajte viac Prelomový verdikt: Homosexuálne manželstvo uzavreté v hociktorej krajine EÚ je platné v celej Únii
Miriam Lexmann (KDH) považuje rozsudok za „hrubé porušenie ducha európskych zmlúv.“ Obáva sa, že Únia hazarduje s dôverou občanov, a teda s vlastnou budúcnosťou. Pripomína, že kompetencie v oblasti rodinného práva členské štáty na Úniu nikdy nepreniesli. „Ukazuje sa, že sme novelu ústavy prijali v hodine dvanástej. Bude nástrojom pre našich ústavných sudcov, vďaka ktorému môžu odmietnuť tlak zo strany EÚ vo veciach, o ktorých si máme rozhodovať doma,“ zdôraznila Lexmann.
Monika Beňová (Smer-SD) sa domnieva, že rozhodnutie pravdepodobne nebude možné prakticky zaviesť. „Ja si myslím, že ide nad rámec kompetencií EÚ, ale zároveň musím povedať, že ide o dlhodobý trend SDEÚ v tejto oblasti,“ pripomenula. Upozornila, že súd podľa nej v rozsudku jasne hovorí o výlučnej kompetencii členských štátov v prípade inštitútu manželstva. „Zároveň ale zo slobody pohybu a pobytu odvodzuje povinnosť uznať manželský zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom členskom štáte, a to na účely vykonania práv vyplývajúcich zo slobody pohybu a pobytu, pričom formu uznania necháva na členských štátoch,“ ozrejmila Beňová. Dodala, že v praxi majú teda členské štáty zabezpečiť slobodu pohybu a právo na pobyt.
Milan Uhrík (Republika) kritizuje rozhodnutie SDEÚ. Podľa neho ide o „pretláčanie dúhovej agendy skrz rozhodnutia zahraničných súdov“, ktoré SR nesmie akceptovať. „Rozsudok je v jasnom rozpore s našou ústavou, lebo podľa našej ústavy manželstvá osôb rovnakého pohlavia na našom území neuznávame. Jednoducho neexistujú. Takže rozsudok európskeho súdu je v SR nevykonateľný,“ tvrdí europoslanec. Zároveň vyzval slovenskú vládu, aby „dostatočne razantne hájila ústavu a ústavné hodnoty“ a rozsudok odmietla ako protiústavný a nevykonateľný.Čítajte viac Fico: Strana európskych socialistov by sa mala premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov
Branislav Ondruš (Hlas-SD) vyhlásil, že „je správne, aby sme v celej Európe rešpektovali práva ľudí, ktorí uzavreli manželstvo v inom členskom štáte“. Zároveň však podľa vlastných slov nepodporuje takzvanú „legislatívnu turistiku“, teda aby ľudia odchádzali uzavrieť manželstvo do krajiny s inými pravidlami len preto, aby obišli vlastnú legislatívu. „Preto by Národná rada SR mala urýchlene prijať zákon o registrovaných partnerstvách, aby sme konečne uznali práva osôb rovnakého pohlavia na formálne spolužitie. Takýto rešpekt považujem za jeden z pilierov akejkoľvek sociálnej demokracie, aj slovenskej,“ dodal pre TASR.