Žilinka má výhrady k transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov, Rašimu poslal list. Zamestnanci úradu hovoria o dehonestácii

Podľa neho zároveň navrhovateľ, Ministerstvo vnútra SR, zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu. Žilinka upozornil na to, že navrhovaný zákon zužuje ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bez zreteľa na právo Európskej únie a nerešpektuje princípy právneho štátu. „V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ zdôraznil generálny prokurátor.
Poukazuje tiež na to, že v právnom štáte by dôvodom zrušenia existujúceho štátneho orgánu nemalo byť rozšírenie jeho kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe. Podľa neho nie sú rešpektované princípy právneho štátu, „najmä princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania,“ dodal Žilinka.
Ozvali sa aj zamestnanci
K výhradám sa pridávajú aj samotní zamestnanci ÚOO, ktorí na stredajšej tlačovej konferencii žiadali politikov, aby prestali dehonestovať ich prácu a umožnili im ju naďalej vykonávať bez politických zásahov. V liste, ktorý adresovali poslancom Národnej rady (NR) SR, upozorňujú, že nahradenie úradu novou inštitúciou vážne oslabí postavenie nielen ľudí, ktorí sa odvážia upozorniť na porušovanie zákonov, ale aj samotné obete trestných činov.
„Navrhovaný zákon totiž umožňuje opakované preskúmanie ochrán, retroaktívne zrušenie už udelených ochrán a oslabuje dôveru v nezávislosť inštitúcie," vyhlásila Mária Hunková z odboru prevencie a komunikácie úradu. Zamestnanci varujú, že zmeny môžu viesť k tomu, že ľudia chrániaci verejný záujem sa môžu zo dňa na deň ocitnúť bez pomoci. Podotkli, že už dnes dostávajú e-maily od oznamovateľov, ktorí vyjadrujú svoje znepokojenie alebo obavu o svoju ochranu a zachovanie dôvernosti dát.
Zamestnanci ÚOO sa tiež vyjadrili k argumentu predkladateľov zákona, že cieľom návrhu je zjednotiť rozdrobenú právnu úpravu. Upozornili, že zlúčením týchto agend pod jednu inštitúciu bez dostatočného finančného, materiálno-personálneho zabezpečenia nie je možné tento cieľ dosiahnuť.
Zároveň dôrazne odmietli akúkoľvek politizáciu úradu. „Chceme jednoznačne zdôrazniť, že sme nikdy nepociťovali tlak rozhodovať v záujme konkrétnych politikov, politických strán alebo iných skupín či jednotlivcov,“ uviedla Hunková.
O zmenách rokuje parlament v zrýchlenom režime
Vláda uplynulú sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov. Rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR. Parlament o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Ministerstvo vnútra SR argumentuje, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany.