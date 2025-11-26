Kaliňák sa zastal extrémistu Bombica: Študent Muro z Popradu je desaťkrát horší. „A je snáď vo väzbe?“

„Zoberte si, že Danny Kollár nemal ani z desatiny také vyjadrenia ako študent Muro. Je snáď študent Muro vo väzbe?“ uviedol Kaliňák s tým, že Bombic je vo väzbe, pretože pridal link na knihu, ktorá sa požičiava v Univerzitnej knižnici v Košiciach či v Bratislave a je voľne dostupná aj v kníhkupectvách. Ostatné veci, ktoré spáchal, sú podľa jeho slov priestupky, a teda nie zločiny, za ktoré je vo väzbe.
„Je to absolútne neadekvátna väzba,“ vyhlásil Kaliňák. Upozornil, že Ústavný súd SR nepovedal, že väzba je zákonná, len neprijal jeho žiadosť, pretože na to nevidel v tejto chvíli dôvod. „Ale myslím si, že v tejto chvíli už dôvod je, pretože ústavný súd má rozhodovaciu judikatúru, že do 30 dní nerozhodnutá vec musí isť na slobodu a v tomto prípade už nie je rozhodnutá tri mesiace,“ zdôraznil Kaliňák s predpokladom, že budú nasledovať aj ďalšie žiadosti. „Môžeme byť prísni, ale potom rovnakým metrom. Keď ľudia, ktorí používajú hrubé vulgarizmy, sú považovaní za hrdinov demokracie, v tom prípade musí ísť Danny Kollár von, alebo potom všetci pôjdu dnu,“ uzavrel Kaliňák.
Daniel Bombic, známy ako Danny Kollár, ostáva vo väzbe. Ústavný súd SR mu totiž zamietol obe sťažnosti. Bombic, ktorý je obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, to uviedol na sociálnej sieti Telegram. Ako napísal, z väzby sa už von nedostane. „Ani Špecializovaný trestný súd, ani Najvyšší súd SR sa mojím prípadom nemieni zaoberať – nie zákonný spôsobom. Nič vyššie než Ústavný súd SR už neexistuje a oni povedali ‚nie, nepustíme‘,“ napísal. Podľa jeho slov sa v jeho kauze odohrali prieťahy, podvody, manipulácie, konštrukty, ignorancia lehôt, akurát sa tam podľa neho neodohrala spravodlivosť.Čítajte viac Extrémista Bombic ostáva vo väzbe, Ústavný súd mu zamietol obe sťažnosti
„Taký bol plán, a to sa aj deje. Toto je za pomoc Smeru vo voľbách. Toto sa deje počas vlády Roberta Fica a ministrovania jeho ministrov. Moja kauza je vizitka tejto vlády. Budem tu niekoľko rokov. Končím 7. mesiac väzby a väzba pokračuje,“ napísal ďalej Bombic. Dodal, že nič viac k tomu netreba. Smerom k sledovateľom napísal, že „na internet budete písať komenty úplne zbytočne“. Podľa Bombica to nikomu nepomôže, musia sa pýtať len vlády, prečo mlčí. „Oni vedia, že prečo mlčia. Len sa vám to boja povedať,“ uviedol. Pýtať sa a apelovať treba podľa neho najmä na ministra spravodlivosti Borisa Suska, ministra obrany Kaliňáka, ale aj na premiéra Roberta Fica (všetci Smer).