Pellegrini si po vyše roku vo funkcii prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

Prezident Peter Pellegrini si počas návštevy Portugalska od svojho náprotivku Marcela Rebela de Sousu prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii. Ide o najvyššiu triedu portugalského štátneho vyznamenania - Veľkú reťaz princa Henricha. Pellegrini recipročne portugalskému prezidentovi odovzdal slovenské štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh.

26.11.2025 14:52
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa odovzdal v Lisabone 26. novembra 2025 Petrovi Pellegrinimu štátne vyznamenanie - Veľkú reťaz princa Henricha.
Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa koná po 20 rokoch. V jej úvode Pellegriniho privítal Rebelo de Sousa oficiálnym ceremoniálom s vojenskými poctami pred Kláštorom hieronymitov, jednou z najvýznamnejších pamiatok Portugalska.

Prezidenti následne položili vence k hrobke portugalského spisovateľa Luísa Vaz de Camoesa a pred rokovaním v prezidentskom paláci Belém si vymenili štátne vyznamenania. Veľká reťaz princa Henricha je súčasťou radu, ktorý bol založený 2. júna 1960 na počesť moreplavca princa Henricha Navigátora, dôležitej osobnosti z obdobia portugalských námorných objavov. Držiteľmi tohto vyznamenania sú napríklad slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová či bývalý poľský prezident Andrzej Duda.

Pellegrini má v stredu na programe aj stretnutia s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom Lisabonu Carlosom Moedasom, ktorý prezidentovi SR odovzdá Čestný kľúč mesta Lisabon. Vo večerných hodinách potom absolvuje štátnu večeru v Národnom paláci Ajuda.

Štátna návšteva pokračuje štvrtkovým Slovensko-portugalským podnikateľským fórom za účasti oboch prezidentov. Zástupcovia slovenských a portugalských firiem a inštitúcií tam budú mať príležitosť diskutovať o možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, identifikovať nové partnerstvá a predstaviť inovatívne riešenia, ktoré môžu Slovensko a Portugalsko spoločne rozvíjať. Podpísané by mali byť aj memorandá o porozumení zamerané na verejné obstarávanie, zdravotníctvo a finančné služby.

Pellegrini zároveň spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, ktorý ho sprevádza na niektorých častiach programu, zavíta do Nadácie Champalimaud v Lisabone, vedeckého a klinického centra, ktoré sa špecializuje na výskum a liečbu nádorových ochorení.

