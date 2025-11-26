Je to koniec ochrany oznamovateľov korupcie, hovorí opozícia a chystá ústavnú sťažnosť pre skrátené konanie o ÚOO

„Je to koniec nezávislej inštitúcie a koniec ochrany oznamovateľov korupcie. Je to rozpor s európskym právom. Je to ohrozenie peniazov z plánu obnovy. Je to fakticky pozvánka pre Európsku komisiu, aby nám dala pokuty, aby začala konanie proti SR, aby nám zastavila eurofondy,“ povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS) o návrhu s tým, že za ním vidí osobnú pomstu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas).
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) kritizoval skrátené legislatívne konanie o návrhu. Argumentoval, že naň neexistujú žiadne zákonom stanovené dôvody. „Tie dôvody, ktoré ak by existovali, odôvodňovali by skrátené legislatívne konanie, v skutočnosti môžu nastať, keď ten zákon bude v skrátenom legislatívnom konaní schválený,“ podotkol. Myslí si, že cieľom návrhu je snaha koalície zbaviť sa predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej.Čítajte viac Žilinka má výhrady k transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov, Rašimu poslal list. Zamestnanci úradu hovoria o dehonestácii
Opozičné KDH takisto vyjadrilo nesúhlas s návrhom. Namietalo aj legislatívny proces návrhu. Kritizovalo, že sa o ňom rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Tvrdí, že naň neexistujú dôvody. „Vláda Roberta Fica (Smer) systematicky obchádza štandardný legislatívny proces zneužívaním inštitútu skráteného legislatívneho konania,“ poznamenal v diskusii v pléne poslanec Marián Čaučík (KDH). Upozornil aj na ďalšie prípady, keď koalícia využila skrátené legislatívne konanie.
Avizoval, že sa preto chcú obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. „Zároveň požiadame o stretnutie generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv, aby sa aj oni v tejto veci obrátili na ÚS,“ doplnil. Myslí si, že súd by mal zasiahnuť, ak návrh parlament schváli. „Hoci bol ÚS v minulosti v tejto oblasti zdržanlivý, súčasné nadužívanie a zneužívanie skráteného legislatívneho konania si vyžaduje jeho zásah,“ argumentoval.
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) návrh tiež odmietla. Má k nemu viaceré výhrady. Nerozumie, prečo sa úrad ide transformovať na nový. Myslí si, že koalícii prekáža vedenie úradu a zákonné uloženie pokút úradom. Pýtala sa aj na to, ako bude po vzniku nového úradu zabezpečená ochranu obetí násilných trestných činov. Tiež namietala zrýchlené rokovanie. Hovorila o absencii odbornej diskusie. Vládnej koalícii zároveň vyčítala, že v utorok (25. 11.) „usekla“ rozpravu v pléne parlamentu. Za perfídne označila, že sa navrhuje, aby zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.
Poslanec a líder Hnutia Slovensko Igor Matovič tiež koalíciu za návrh kritizoval. Považuje ho za atentát na spravodlivosť. Hovoril i o rozpore s európskym právom. Myslí si, že ak bude koalícia naďalej kriviť právo, tak dopadne zle. „Vy nám nadbiehate na ústavnú väčšinu,“ odkázal koaličníkom v pléne počas rozpravy. Poukázal na to, že výhrady k návrhu má aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Vyzdvihol tiež šéfku úradu Dlugošovú. Poukázal na to, že šéfuje aj európskemu združeniu úradov na ochranu oznamovateľov korupcie.Čítajte aj Príkaz lustrovať Šimečkovu rodinu prišiel od šéfa FS, tvrdia Demokrati. Podľa úradu ide o manipuláciu exzamestnanca
V parlamente sa aktuálne v prvom čítaní rokuje o vládnom návrhu na transformáciu ÚOO na iný úrad. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Návrh hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Minister vnútra, ktorý za návrhom stojí, argumentuje, že súčasný zákon, ktorý rieši fungovanie úradu, má nedostatky. ÚOO označil za hlásnu trúbu opozície.