Nový grafikon vlakov: dopravca sľubuje revolúciu, cestujúci však kritizujú ďalší chaos a meškania

Rok 2026 prinesie slovenským cestujúcim viacero vylepšení, no aj sklamaní. Zmeny vo vlakových spojeniach začnú platiť 14. decembra, pričom hovorca ZSSK Ján Baček upozornil, že spoločnosť sa zamerala „na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami”.
Cestujúci však ohlásené zmeny neprijali s nadšením. Mnohé z nich v podstate ani nie sú vylepšeniami. Konkrétny príklad na sociálnej sieti uviedol Juraj, pravidelný pasažier vlaku Zvolen – Bratislava. Cesta týmto spojom by mala trvať tri hodiny, čo sa ale nikdy nestalo – vlak pravidelne meškal, v priemere 20 minút.
Juraj preto s nadšením privítal správu o tom, že sa meškanie na jeho trase zníži. Dopravca ale v novom grafikone iba upravil dĺžku trvania na 3h a 20 minút, čím jednoducho prirátal ono zdržanie. Posťažoval sa aj na to, že ohlásená zmena konečnej na hlavnej stanici v Bratislave, vlastne nie je zmena – vlak tam chodil aj predtým, no posledné mesiace bol odklonený na stanicu Nové Mesto.
Pokles príjmov železničiarov spôsobilo zastavenie výroby viacerých surovín v krajine, akými je železo či uhlie. Týka sa to tak štátnych prepravcov, ako súkromných.
Jedny opravy sa skončia, druhé sa začnú
Viacero dlhodobých výluk skončí, no nové nás čakajú. V Banskobystrickom kraji ŽSR dokončia modernizáciu. Návrat do bežného režimu čaká úsek Zvolen – Levice a Lučenec – Jesenské. Na východnom Slovensku po rekonštrukcii a elektrifikácii trate bude obnovené spojenie Košice – Humenné, pribudnú štyri nové vlaky na trase Kežmarok – Stará Ľubovňa a spoj Košice – Lipany bude jazdiť každú hodinu aj počas víkendov a sviatkov, aby mali cestujúci z regiónov Bardejov a Vranov nad Topľou lepšie prípoje na diaľkové vlaky do Košíc.
Od leta pôjdu aj vlaky na linke Bratislava – Žilina každú hodinu, pričom Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) už pred mesiacom potvrdili, že do prevádzky preto zavedú viacej nových vlakov. V rámci diaľkových vlakov pomôže, že spoj Bratislava – Kúty bude ich novým prípojom. Posledný večerný linku z Kútov do Skalice bude znova obsluhovať vlak. Radosť z prídavku jedného spoja však ničí fakt, že po úprave sa z Malaciek do Bratislavy dostaneme za 73 minút. Pôvodne to bola asi trištvrte hodina.
Môže za to fakt, že v Zohore by sa vlaky križovali, preto tam tento spoj musí čakať viac ako 20 minút. Diaľkovým spojom nový grafikon ale predĺžil trasy. Niektoré vlaky predtým jazdili len na Zvolen / Banská Bystrica do Vrútkok, no po novom budú pokračovať ďalej až do Žiliny alebo z nej. Cestujúci tak budú môcť cestovať bez prestupu až do Žiliny.
Práve na spojoch, ktorých trasa je dlhá, ŽSR ukončia viaceré dôležité opravy. Príde na dlho očakávané spustenie linky z Bratislavy do Banskej Bystrice a opačne. Cestujúci sa zbavia prestupov, náhradnej dopravy aj zdržania. Aj ďalším 11 spojom sa trasa skráti. Tie, ktoré dnes končia alebo začínajú v Banskej Bystrici nebudú pokračovať až do pôvodného cieľa, ale budú mať konečnú zastávku skôr.
Na tratiach Humenné – Bánovce nad Ondavou, Lučenec – Fiľakovo, Nová Baňa – Levice či Lužianky – Hlohovec, má byť zmena od 24. decembra 2025. „Cestujúci sa opäť plynulo odvezú vlakmi v celej ich trase bez nutnosti prestupu do náhradných autobusov,” potvrdil Baček.
Novinky vo výbave vlakov
Zmeny sa dotknú aj samotnej výbavy vlakov. Cestujúci zažijú v podstate dávno sľubovaný štandard – reštauračnú zónu, detské kino a ZSSK sa pochválili aj pridaním prebaľovacieho pultu. To však iba vo vybraných vlakoch. Zároveň dopravca plánuje rozširovanie populárnych služieb, ako sú dámske kupé alebo garancia smeru sedenia na ďalšie vlaky. Cestujúci budú môcť využívať aj elektronický preukaz v aplikácii IDeme vlakom, ktorý umožní jednoduchšie vytvorenie a preukazovanie sa pri cestovaní.
Viac spojov = menej spojov?
Nový grafikon cieli na viac spojov počas ranných a poobedných presunov do aj z práce a škôl, či skrátenie času cestovania pomocou rýchlikov. Vydýchnuť by si mali najmä regionálne trasy. „Nový ranný vlak do Handlovej zabezpečí príchod do školy ešte pred začiatkom vyučovania, a počas roka sa počíta aj s posilnením spojov medzi Trenčínom a Žilinou,” uviedol hovorca ZSSK.
Podľa plánu sa rozšíria regionálne spojenia, napríklad na linkách Košice – Humenné, kde bude plná prevádzka po dlhej výluke, či linka Kežmarok – Stará Ľubovňa, ktorá prispeje k lepšej dostupnosti menších miest a regiónov. Zároveň pribudne viac spojov počas pracovných dní.
„V Košickom kraji ZSSK pripravuje aj dopravu pre budúcich zamestnancov automobilového závodu vo Valalikoch po jeho otvorení, a to najmä smerom do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a priľahlých obcí,” ráta s novým závodom automobilky Volvo dopravca.Čítajte viac Zlyhanie štátu? Nehoda vlakov pri Pezinku odhalila chaos a nefunkčné systémy, odborníci bijú na poplach
Na druhej strane sa však pozastaví linka Šahy – Zvolen pre nízku záujem o cestovanie po tejto trase. „V prípade potreby je možné dopravu opäť prehodnotiť,” doplnil hovorca.
Presuny expresov na trase Bratislava – Košice budú rýchlejšie a prestupy v Kraľovanoch sa skrátia z pôvodných 19 minút na 8 až 12 minút. Aktuálne tam ešte prebieha obnova trate, po ktorej dokončení železnice očakávajú zlepšenie.
Trasu do Košíc majú zvládnuť štyri vlaky za menej než päť hodín. Prvýkrát sa zavedie hodinový trakt na tejto linke, otázne však je, ako pôjde jeho dodržiavanie. Najväčším problémom železníc totiž je základné dodržiavanie časov v grafikone. Udržať odchod vlaku každú hodinu je na veľa spojoch iba snom a dopravca stále trvá na tom, že meškanie je v rámci tolerancie, alebo žiadne.
Výluky a opravy
Bude pokračovať aj modernizácia trate Vydrník – Poprad-Tatry, kvôli čomu sa upraví cestovný poriadok aj v nasledujúcom roku. Výluky sa dotknú celého Slovenska, nielen východu. V Bratislavskom kraji pribudne výluka. Kvôli predĺženiu prác na úseku Zohor – Malacky budú vlaky, ktoré premávajú v úseku Devínska Nová Ves – Malacky, potrebovať viac času na prejazd. Jazdná doba sa teda predĺži, pretože vlaky budú prechádzať pomalšie.
Cestujúci musia počítať s rekonštrukciami na úsekoch Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom, Cífer – Trnava, Poprad – Vydrník, Červená Skala – Telgárt či na českej strane trasy Púchov – Horní Lideč. Meškanie sa tak ani nasledujúci rok nezmierni.
Konsolidácia aj pri vlakoch
Počas letných prázdnin bude menej regionálnych spojov, ale cestovanie bude podľa ZSSK stále možné bez problémov a pripojenie na rýchlejšie vlaky na dlhšie trasy zostane zachované. Dôvodom je konsolidácia, aj fakt, že počas leta je podľa prepravcu výrazne menej cestujúcich. Týmto spôsobom obmedzia ZSSK vlaky v každom kraji. „Zostávajúce vlaky však poskytujú dostatočnú kapacitu aj prípoje na diaľkové spoje, takže cestovanie v regiónoch zostane plnohodnotne zabezpečené,” uviedol Baček.
Nitriansky kraj tiež zažije skrátenie trasy vlakov. Na linke Bratislava-Nové Mesto – Nitra už nebudú premávať po celej trase medzi Bratislavou a Nitrou. Namiesto toho budú jazdiť iba na kratšom úseku Nitra – Trnava. Zastavia aj v Hlohovci a Pezinku. Z hlavného mesta tak budeme v Nitre za približne 90 minút. Vrátiť sa má menej chaotický cestovný poriadok. „Linka Nové Zámky – Levice sa vracia k pravidelnému taktu, pričom počas špičky pôjdu vlaky každú hodinu,” potvrdil Baček.
Zmeny v zahraničných spojoch
ZSSK sa zamerali aj na medzinárodné spoje. Obnoví sa spoj Bratislava – Rajka – Hegyeshalom. V niektorých časoch budú môcť cestujúci medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou využiť moderné súpravy ComfortJet a RailJet.
Dopravca tiež našiel vôľu prepojiť východ krajiny s Rakúskom. Vlaky z Košíc do Bratislavy / Viedne budú odchádzať expresy z Bratislavy v rovnakom čase, v 32. minúte každú hodinu. Ruší sa však autovozeň na nočných rýchlikoch Humenné / Košice – Bratislava, podľa železníc ho ľudia veľmi nevyužívali.