Pravda Správy Domáce Sneženie, lejaky, povodne a teraz príde toto. Počasie sa so Slovenskom nemazná

Sneženie, lejaky, povodne a teraz príde toto. Počasie sa so Slovenskom nemazná

Vo viacerých častiach Slovenska sa môže od stredy do štvrtka vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 17.00 h.

26.11.2025 16:01
debata

Výstrahu pred poľadovicou vydal pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.

V niektorých častiach Slovenska sú naďalej v platnosti hydrologické výstrahy všetkých stupňov. Pre Zvolen platí tretí stupeň povodňovej aktivity.

Zosuv pôdy po výdatných dažďoch a topení snehu: na cestu sa dovalilo bahno a stromy
Video

A práve v Banskobystrickom kraja v stredu zasahuje viac ako 120 hasičov, ktorí riešia mimoriadnu situáciu po intenzívnych dažďoch. V noci zasahovali najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Momentálne je podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Geguššovej najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec.

„Zásahov sa zúčastňuje 61 profesionálnych hasičov so 47 kusmi hasičskej techniky a 62 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 31 kusmi hasičskej techniky. Nasadených je päť veľkokapacitných čerpadiel Hytrans,“ priblížila činnosť hasičov Geguššová. Hasičský a záchranný zbor podľa nej naďalej monitoruje vývoj situácie a robí všetko pre ochranu životov, majetku a infraštruktúry. Hasiči žiadajú obyvateľov dotknutých oblastí o zvýšenú opatrnosť.

Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...
Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...
+12Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...

Rezort obrany potvrdil, že pre silné zrážky a topiaci sa sneh zasiahla voda z priľahlých pozemkov aj areál letiska na Sliači. Ozbrojené sily SR v spolupráci s ostatnými zložkami aktuálne pracujú na odstránení následkov. Hovoriť o rozsahu škôd je však nateraz podľa ministerstva predčasné.

Podľa portálu imeteo.sk spadlo v lokalite za posledných 24 hodín až 71,7 mm zrážok, no v oblasti pršalo aj predtým. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre oblasť Zvolena výstrahu pred povodňami 3. stupňa.

povodne Čítajte viac Počasie udrelo na Slovensku: Zaplavilo cesty i domy, pod vodou sa ocitlo aj letisko Sliač. Kaliňák: Situácia je veľmi zlá
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ #povodne #Banskobystrický kraj #poľadovica
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"