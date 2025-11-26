Sneženie, lejaky, povodne a teraz príde toto. Počasie sa so Slovenskom nemazná

Výstrahu pred poľadovicou vydal pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
V niektorých častiach Slovenska sú naďalej v platnosti hydrologické výstrahy všetkých stupňov. Pre Zvolen platí tretí stupeň povodňovej aktivity.
A práve v Banskobystrickom kraja v stredu zasahuje viac ako 120 hasičov, ktorí riešia mimoriadnu situáciu po intenzívnych dažďoch. V noci zasahovali najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Momentálne je podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Geguššovej najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec.
„Zásahov sa zúčastňuje 61 profesionálnych hasičov so 47 kusmi hasičskej techniky a 62 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 31 kusmi hasičskej techniky. Nasadených je päť veľkokapacitných čerpadiel Hytrans,“ priblížila činnosť hasičov Geguššová. Hasičský a záchranný zbor podľa nej naďalej monitoruje vývoj situácie a robí všetko pre ochranu životov, majetku a infraštruktúry. Hasiči žiadajú obyvateľov dotknutých oblastí o zvýšenú opatrnosť.
Rezort obrany potvrdil, že pre silné zrážky a topiaci sa sneh zasiahla voda z priľahlých pozemkov aj areál letiska na Sliači. Ozbrojené sily SR v spolupráci s ostatnými zložkami aktuálne pracujú na odstránení následkov. Hovoriť o rozsahu škôd je však nateraz podľa ministerstva predčasné.
Podľa portálu imeteo.sk spadlo v lokalite za posledných 24 hodín až 71,7 mm zrážok, no v oblasti pršalo aj predtým. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre oblasť Zvolena výstrahu pred povodňami 3. stupňa.Čítajte viac Počasie udrelo na Slovensku: Zaplavilo cesty i domy, pod vodou sa ocitlo aj letisko Sliač. Kaliňák: Situácia je veľmi zlá