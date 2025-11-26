Dve megarazie proti nelegálnym cigaretám: daňoví kriminalisti odhalili historicky najväčšiu výrobňu a zadržali 29 osôb. Zhabali aj tony tabaku

„Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb – 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane,“ uviedli z komunikačného oddelenia FR SR. Doplnili, že procesné úkony ešte stále prebiehajú a bližšie informácie poskytnú po ich skončení.
Úspešný boj Finančnej správy proti daňovým únikom potvrdila aj staršia akcia s krycím názvom Metropolitan, ktorú kriminalisti vykonali v Senci. V rámci nej zistili rozsiahlu nelegálnu výrobu cigariet. Na mieste bolo zaistených viac ako 14 ton tabakovej suroviny, kompletné výrobné zariadenia a komponenty na balenie cigariet, ktoré neobsahovali platnú kontrolnú známku.
Odhadovaná škoda na spotrebnej dani len z tohto prípadu presahuje dva milióny eur, informovala Finančná správa (FS) SR. Podľa FS je realizácia týchto prípadov dôkazom aktívneho boja proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov, ktoré „spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov“.
Ako ukázali zistenia, celý objekt nelegálnej výrobne cigariet v Senci bol zabezpečený kamerovým systémom s detekciou pohybu. Výrobné priestory boli navyše vybavené osemnástimi posteľami a hygienickým zariadením pre pracovníkov. Či boli v súvislosti s odhalením tejto výrobne zadržaní aj pracovníci alebo jej majitelia, Finančná správa nespresnila.Čítajte viac Štát chce udrieť proti fajčiarom. Lekárka: Dopad e-cigariet vidíme pri banálnych infekciách