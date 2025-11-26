Pravda Správy Domáce Dve megarazie proti nelegálnym cigaretám: daňoví kriminalisti odhalili historicky najväčšiu výrobňu a zadržali 29 osôb. Zhabali aj tony tabaku

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) uskutočnil dve rozsiahle akcie s krycími názvami Šarišan a Metropolitan, ktorými rázne zasiahol proti nelegálnej výrobe tabakových výrobkov na Slovensku. Ako informovalo Finančné riaditeľstvo SR, akcia Šarišan, ktorá aktuálne prebieha na východe krajiny, viedla k odkrytiu historicky najväčšej nelegálnej cigaretovej fabriky.

Finančná správa odhalila v Senci nelegálnu výrobňu cigariet, zadržala 14 ton tabaku.
„Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb – 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane,“ uviedli z komunikačného oddelenia FR SR. Doplnili, že procesné úkony ešte stále prebiehajú a bližšie informácie poskytnú po ich skončení.

Úspešný boj Finančnej správy proti daňovým únikom potvrdila aj staršia akcia s krycím názvom Metropolitan, ktorú kriminalisti vykonali v Senci. V rámci nej zistili rozsiahlu nelegálnu výrobu cigariet. Na mieste bolo zaistených viac ako 14 ton tabakovej suroviny, kompletné výrobné zariadenia a komponenty na balenie cigariet, ktoré neobsahovali platnú kontrolnú známku.

Odhadovaná škoda na spotrebnej dani len z tohto prípadu presahuje dva milióny eur, informovala Finančná správa (FS) SR. Podľa FS je realizácia týchto prípadov dôkazom aktívneho boja proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov, ktoré „spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov“.

Ako ukázali zistenia, celý objekt nelegálnej výrobne cigariet v Senci bol zabezpečený kamerovým systémom s detekciou pohybu. Výrobné priestory boli navyše vybavené osemnástimi posteľami a hygienickým zariadením pre pracovníkov. Či boli v súvislosti s odhalením tejto výrobne zadržaní aj pracovníci alebo jej majitelia, Finančná správa nespresnila.

